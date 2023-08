Explosion in Fabrik für optische Geräte bei Moskau

Eine Explosion hat das Gelände der Sagorsker Optomechanik-Fabrik in der Stadt Sergijew Posad im Gebiet Moskau, 67 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt, am Morgen des 09. August, kurz vor 11 Uhr örtlicher Zeit, erschüttert.

Nach präzisierten Daten, die RT von der Ortsverwaltung erhalten hat, gibt es infolge der Explosion insgesamt 38 Verletzte: Fünf wurden mit Verbrennungen in die Intensivstation eingeliefert, 15 weitere wurden durch umherfliegende Splitter verletzt und erhalten derzeit Hilfe in örtlichen Unfallpraxen. Wieder 17 weitere Personen, die nur leicht verletzt wurden, warteten zum Redaktionszeitpunkt auf ihre Behandlung in Warteräumen – und eine Person, soeben aus den Trümmern nach der Explosion geborgen, wurde in die Notaufnahme abgefahren.

Todesopfer soll es nicht gegeben haben, weil sich im Lagerhaus zur Zeit des Vorfalls niemand aufgehalten habe, präzisiert die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf eine bisher anonyme Quelle.

Unmittelbar nach der Explosion wurde eine vollständige Evakuierung des gesamten Fabrikgeländes einschließlich aller an Dritte vermieteten Gründstücke und Gebäude(teile) angeordnet, alle zuständigen Dienste sind im Einsatz. Etwa eine Stunde später begannen schon die Räumungsarbeiten am Ort des Vorfalls.

An umliegenden Wohnhäusern und anderen mehrstöckigen Gebäuden gingen Fensterscheiben zu Bruch und entstanden weitere Schäden. In umliegenden Bürogebäuden sei zudem der Strom ausgefallen. Beschädigt wurden vier Gebäude der sozialen Infrastruktur – zwei Schulen, das Berufskolleg der Stadt sowie eine Sport-Großanlage – sowie 20 Wohnhäuser.

Zunächst wurde angenommen, die Explosion habe sich in einem pyrotechnischen Lager der Firma Piro-Ross ereignet, das auf dem Gelände der Fabrik liegt. Zwischendurch sei wohl die vorläufige Arbeitshypothese gewesen, dass eine Abweichung bei einem technologischen Prozess in der Fabrik selbst derart verheerende Folgen hatte. Dies schrieb RIA Nowosti mit Verweis auf einen anonymen Vertreter der zuständigen Dienste. Doch mittlerweile verfolge die russische Staatsanwaltschaft (erneut) die Hypothese eines Unfalls am Pyrotechniklager auf dem Gelände des Sagorsker Optomechanik-Werks, berichten die RIA-Journalisten in einer späteren Meldung. Dort allerdings sei den Mitarbeitern sehr wohl ein Fehler bei der Lagerung von Gefahrgut unterlaufen, schreibt die TASS mit Verweis auf Mitarbeiter des russischen Katastrophenschutzes.

Von einem Terroranschlag oder Sabotageakt, etwa seitens der Ukraine, ist jedenfalls nicht die Rede – dies werde laut der TASS sogar mit der nötigen Vorsicht vorläufig ausgeschlossen, obwohl am selben Morgen zwei Drohnen nahe Moskau von der Flugabwehr abgefangen wurden: laut des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobjanin eine in Podolsk oder Domodedowo, eine weitere an der Minsker Chaussee.

Mehr Information in Kürze.