Russische Luftabwehr schießt ukrainische Kampfdrohnen nahe Moskau ab

Kiew setzt seine Drohnenangriffe auf Russland fort. Diesmal versuchten Kampfdrohnen in der Nacht zum Mittwoch Objekte im Gebiet Moskau zu attackieren. Zwei Drohnen wurden abgeschossen. Nach offiziellen Angaben gibt es keine Opfer oder Schäden.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitalew

In der Nacht zum Mittwoch haben die ukrainischen Streitkräfte versucht, Objekte im Gebiet Moskau anzugreifen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr zwei Drohnen ab und vereitelten somit den Terroranschlag. Opfer oder Schäden wurden nicht verzeichnet. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin bestätigte die Informationen bezüglich ukrainischer Kampfdrohnen über dem Gebiet Moskau. Ihm zufolge wurde ein Fluggerät nahe der Stadt Domodedowo südlich von Moskau abgeschossen. Eine zweite Drohne wurde über der Autobahn M-1 westlich der russischen Hauptstadt zerstört. In den sozialen Medien kursieren Videos, die den Abschuss der Drohnen zeigen. Laut dem Telegram-Kanal Mash berichteten Einwohner des Gebietes Moskau über laute Explosionen und Lichtblitze gegen 4:00 Uhr morgens. Mehr zum Thema – Moskauer Flughafen vorübergehend geschlossen – Drohne nahe russischer Hauptstadt abgeschossen

