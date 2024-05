Welcher ausländische Staatschef gratulierte Putin zuerst?

Der russische Präsident wurde für seine fünfte Amtszeit vereidigt. Einige westliche Länder waren der Zeremonie ferngeblieben, die im Großen Kremlpalast stattfand. Aber andere Länder betonen, wie gerne sie ihre Beziehungen zu Russland ausbauen werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Russian Presidency/Kremlin Pool

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ist offenbar das erste ausländische Staatsoberhaupt gewesen, das Wladimir Putin zur Amtseinführung zu seiner fünften Amtszeit als russischer Präsident gratulierte, die Dienstagmittag stattfand. Analyse Die BRICS-Erweiterung war bisher das wichtigste außenpolitische Ereignis des Jahres 2024 "Ich schicke meine Glückwünsche an Präsident Putin zu seiner Amtseinführung als Präsident Russlands. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind entschlossen, mit internationalen Partnern daran zu arbeiten, den globalen Dialog zu stärken, Entwicklung und Zusammenarbeit zum Wohle aller Völker", schrieb der Staatschef der Emirate in einer Nachricht auf X auf Englisch, Arabisch und Russisch. Al Nahyan gehörte auch zu den ersten ausländischen Staatschefs, die Putin zu seinem Erdrutschsieg bei der Präsidentenwahl im vergangenen Monat gratulierten, bei der er einen Zustimmungsrekord von 87,28 Prozent der Stimmen errang. In einem Telefonat mit Putin am 20. März sagte er, er freue sich darauf, die Zusammenarbeit am Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen den Emiraten und Russland fortzusetzen. Die VAE wurden seit Beginn des Ukrainekonflikts im Februar 2022, der dazu führte, dass die westlichen Länder nie dagewesene Sanktionen gegen Russland verhängten, zu einem entscheidenden Handelspartner Russlands im Nahen Osten. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Staaten sind in den letzten zwei Jahren schnell gewachsen, und die Handelsbilanz wuchs allein im Jahr 2023 um mehr als 60 Prozent. Die VAE sind auch einer der größten regionalen Investoren in die russische Wirtschaft. Putins Vereidigung fand am Dienstagmittag im Großen Kremlpalast statt und wurde von Hunderten hochrangiger Gäste besucht, darunter führende Regierungsmitglieder und ausländische Botschafter. Die Zeremonie fand wegen des Ukrainekonflikts und eines diplomatischen Bruchs mit dem Westen in einer angespannten geopolitischen Lage statt. Mehrere westliche Nationen sind dem Ereignis ferngeblieben, und ihre Regierungen erklärten, die Präsidentschaftswahlen in Russland seien nicht frei und fair gewesen. Lawrow zu Botschafterin der VAE: "Küssen Sie nur mich" In seiner Antrittsrede betonte Putin, Russland sei offen, mit jeder Nation freundschaftliche Bindungen zu entwickeln, die es als einen "verlässlichen und ehrlichen" Partner sähe, darunter auch westliche Staaten. "Wir verweigern uns nicht dem Gespräch mit den westlichen Nationen … eine Unterhaltung, auch über Themen von Sicherheit und strategischer Stabilität, ist möglich … aber nur von ebenbürtig zu ebenbürtig, mit Respekt für die Interessen des jeweils anderen", sagte der russische Staatschef. Mehr zum Thema – Putins Besuch im Nahen Osten: Weshalb diese Reise besonders wichtig war

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.