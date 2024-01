Die BRICS-Erweiterung war bisher das wichtigste außenpolitische Ereignis des Jahres 2024

Von Timofei W. Bordatschow

Die Zukunft vorherzusagen ist die undankbarste Aufgabe in der internationalen Politik. Eigentlich eine Herausforderung, bei der es um die Interaktion zwischen Menschen geht. Das heißt, alles unterliegt dem Zufall, den elementaren Irrtümern und dem Einfluss von Emotionen. Wäre dies nicht der Fall, würde die Geschichte tatsächlich entlang des Bürgersteiges des Newski-Prospekts weitergehen, der Prachtstraße von Sankt Petersburg.

Aber die Geschichte ist nicht nur unvorhersehbar, sie wiederholt sich auch nicht, was es völlig sinnlos macht, zu versuchen, bestimmte Wendungen der Ereignisse vorherzusagen. Das Einzige, worüber wir mit relativer Sicherheit sprechen können, ist die Entwicklung der großen Trends, die wir bereits heute erkennen können. Im Jahr 2024 wird Russland definitiv das größte kontinentale Land der Welt sein, mit der Möglichkeit, Beziehungen in mehreren geografischen Richtungen gleichzeitig aufzubauen – um mit seinen Nachbarn Handel zu treiben, neue Transport- und Logistiksysteme aufzubauen und seine Gegner auszubremsen, die versuchen das Land zu isolieren.

Die Vereinigten Staaten bleiben die größte "politische Insel", deren Sicherheit und Entwicklung im Prinzip kaum von den Ereignissen in ihrer unmittelbaren Umgebung abhängt. China wird ein Land mit einer riesigen Bevölkerung und Wirtschaft bleiben, das externe Märkte und Ressourcen benötigt. Die Europäische Union wird weiterhin auf der Ersatzbank im äußersten Westen Eurasiens sitzen bleiben und stets in entscheidender Weise auf Ressourcen von außen angewiesen sein. Aber die EU wird nicht mehr in der Lage sein, diese Ressourcen für sich allein zu beanspruchen.

Das uns nahe gelegene Zentralasien wird ein wichtiges Bindeglied zwischen Russland und China bleiben. Das Schicksal der Staaten in dieser Region wird, wie auch im Rest der Welt, von den Trends in der Weltpolitik bestimmt, die wir im Jahr 2023 beobachten konnten.

Beginnen wir mit dem Unangenehmen – jenen Dingen, die uns alle im Alltag ein wenig erschaudern lassen. Im vergangenen Jahr war die ganze Welt mit dem Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Autarkie konfrontiert. Ersteres impliziert – selbst in der Form, die am wenigsten vom Diktat des Westens abhängt – die Abhängigkeit von wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit und einer breiten Teilnahme an internationalen Lieferketten, Investitionen und Handel. Mehrere Jahrzehnte lang galt dies zu Recht als der einfachste und effektivste Weg, das Ziel einer gesellschaftlichen Entwicklung zu erreichen und das Leben der Bürger komfortabler zu gestalten.

Autarkie wiederum impliziert die Eigenständigkeit bei der Lösung derjenigen Aufgaben, die für die Aufrechterhaltung der inneren Stabilität wichtig sind. Da wir jedoch nicht wissen, wie wir die Grenzen des Notwendigen klar definieren können, läuft die Autarkie immer Gefahr, absolut zu werden. Wie wir wissen, war Russland ständig mit diesem Problem konfrontiert, bis hin zur jüngsten Situation der Knappheit bei Eiern, die unter anderem durch die Abwanderung von Wanderarbeitern und Unterbrechungen in den internationalen Lieferketten verursacht wurde.

Im Frühjahr 2022 begannen die Vereinigten Staaten, als das Land, das sich am stärksten selbst isolierte, die Globalisierung, die es nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen hatte, systematisch zu zerstören. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland, der Druck auf China und andere Maßnahmen lassen alle über die Notwendigkeit nachdenken, ihre Abhängigkeit von der Weltwirtschaft zu verringern. Die Westeuropäer wollen das aufrichtig, aber ihnen fehlt der politische Wille, den USA etwas entgegenzusetzen.

Man kann daher mit Sicherheit sagen, dass wir im Jahr 2024 zunehmend mit den Folgen der Zerstörung des bestehenden Systems der Weltwirtschaft konfrontiert sein werden. Und gleichzeitig sind wir nicht bereit, uns völlig davon loszumachen. Darüber hinaus wird Russland eine Marktwirtschaft bleiben, was bedeutet, dass seine Unternehmen weiterhin den Preisfaktor berücksichtigen müssen.

Mit der Aufspaltung der Globalisierung in nationale oder regionale Zonen werden die Preise vieler Güter steigen und die Produktivität wird sinken – einfach weil die Länder der Welt auf billigere, aber politisch riskante Lösungen verzichten müssen. Wie viele Jahre es dauern wird, um einen Ausgleich zu schaffen, ist derzeit schwer abzuschätzen. Aber dieses Jahr wird es sicherlich keine Linderung geben.

Bis zum Jahr 2023 war die Konsolidierung eines zunehmend schwächelnden Westens immer offensichtlicher geworden. Heute handelt es sich beim sogenannten Westen um ein militärisch-wirtschaftliches Bündnis zwischen den USA und einer bedeutenden Gruppe mittelgroßer und kleiner Staaten. Dieses Bündnis zeichnet sich durch strenge interne Disziplin und die Tatsache aus, dass die Führungskraft USA den größten Nutzen daraus erzielt.

Die Konsolidierung des Westens wird weiterhin Probleme für die internationale Sicherheit und die Weltwirtschaft schaffen. Das liegt einfach daran, dass der kollektive Westen noch lange nicht in der Lage sein wird, die neue Realität zu akzeptieren, den Kampf gegen den natürlichen Lauf der Geschichte aufzugeben und sich an diesen anzupassen. Wie aus jüngsten Äußerungen von Politikern in Washington und seinen Verbündeten hervorgeht, haben die USA keine andere Lösung für ihre Probleme, als zumindest einen Teil ihrer früheren Macht und Kontrolle zurückzugewinnen. Selbst wenn Schlüsselpersonen erkennen, dass dies unmöglich ist, werden sie es niemals zugeben, also werden sie sich überall einmischen und in allen Teilen des Planeten Verwirrung stiften.

Dem wird die globale Mehrheit jedoch entgegenwirken: Die Gesamtheit der Staaten der Welt, die etwa drei Viertel der Mitglieder der UN ausmachen und zunehmend auf ihre eigenen Interessen bedacht sind. Diese Bewegung kam 2022 in Gang, und zwar bei jenen Staaten, die den Wirtschaftskrieg des Westens gegen Moskau auf staatlicher Ebene nicht initiiert haben oder unterstützen wollten – auch wenn ihre Unternehmen und Banken bei Androhung von Vergeltungsmaßnahmen gezwungen sind, den Sanktionen der USA und der EU nachzukommen. Diese Staaten sind ständig auf der Suche nach Alternativen und nach Wegen, den Handel und generell Geschäfte mit Russland fortzusetzen. Im Jahr 2023 war dieses Phänomen bereits völlig offensichtlich. Die auffälligsten Beispiele kommen aus Indien, der Türkei – einem NATO-Mitglied –, den arabischen Staaten am Persischen Golf, fast allen asiatischen Ländern, außer Japan und Südkorea, und allen Mitgliedern der GUS-Staaten.

Die Weltmehrheit ist keine Gemeinschaft von Ländern, die durch ein gemeinsames Ziel oder ein Bündnis vereint ist. Es handelt sich vielmehr um ein Verhaltensphänomen, bei dem Staaten auf der Grundlage ihrer eigenen Interessen handeln, anstatt sich an der Politik der USA, der EU, oder jener Russlands und Chinas zu orientieren. Wir müssen also berücksichtigen, dass Russlands Nachbarn in den GUS-Staaten im Jahr 2024 Russland gegenüber genauso "trotzig" sein werden wie die traditionellen US-Verbündeten im arabischen Raum gegenüber Washington. Aber gerade jetzt ist eine solche Massenemanzipation für Russland von Vorteil, denn es ist Moskau, das an der Offenheit für Kontakt und Zusammenarbeit interessiert ist. Und dies ist wiederum nicht gut für die USA, weil sie externe Akteure unter Kontrolle halten muss.

Das wichtigste Ereignis der internationalen Politik im Jahr 2023 stand im Zusammenhang mit diesem Phänomen. Es ist natürlich die Stärkung der BRICS-Gruppe und die Entscheidung, sie um fünf neue Staaten zu erweitern. Sie unterscheiden sich alle in ihrer Größe, ihrem wirtschaftlichen Gewicht und ihrer Bedeutung in der Weltpolitik. Das erfolgreiche und wohlhabende Saudi-Arabien schließt sich dem dysfunktionalen Äthiopien an. Der unabhängige Iran hat eine Seegrenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sich zudem noch ein US-Luftwaffenstützpunkt befindet. Aber die Hauptsache ist, dass alle diese Staaten aktiv versuchen, die ungerechte internationale Ordnung zu revidieren, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Für Russland wird die Stärkung der BRICS nach ihrer Erweiterung die wichtigste außenpolitische Aufgabe im Jahr 2024 sein.

Soweit wir sehen können, gestalten sich die wichtigsten Trends im internationalen Geschehen im Jahr 2023 dahingehend, als würden sie weiterhin Schwierigkeiten bereiten, aber keine nennenswerten Risiken für die Position Russlands darstellen oder für seine Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen. Diese Risiken zu nutzen und mit diesen Risiken umzugehen, ist eine Frage der nationalen Außenpolitik, die auf der Grundlage interner Konsolidierung und des Vertrauens in ihre Legitimität umgesetzt wird.

Aus dem Englischen.

Timofei W. Bordatschow (geboren 1973) ist ein russischer Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen, Direktor des Zentrums für komplexe europäische und internationale Studien an der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik der HSE Universität in Moskau. Unter anderem ist er Programmdirektor des Internationalen Diskussionsklubs Waldai.

