Putin erläutert Konzept für Russlands Präsidentschaft bei den BRICS-Staaten

Zum 1. Januar hat Russland turnusgemäß den Vorsitz in der BRICS-Staatengruppe übernommen. Mit Beginn des neuen Jahres hat sich die Zahl der Mitgliedsländer auf zehn verdoppelt. Der russische Präsident Wladimir Putin versicherte, dass die BRICS-Länder unter russischem Vorsitz fruchtbar zusammenarbeiten werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency

Russland sieht einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit allen BRICS-Staaten entgegen, sagte Präsident Wladimir Putin in einer Ansprache anlässlich des Beginns des russischen Vorsitzes in der Organisation. Priorität habe die weitere Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Hochtechnologie, Gesundheitswesen und Umwelt sowie in den Bereichen Kultur, Sport, Jugendaustausch und Zivilgesellschaft. "Insgesamt sind im Rahmen des Vorsitzes in vielen russischen Städten mehr als 200 Veranstaltungen auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten geplant. Wir laden die Vertreter aller Länder, die mit unserer Organisation zusammenarbeiten wollen, ein, daran teilzunehmen. Und natürlich wird der Höhepunkt unseres Vorsitzes das Gipfeltreffen der Vereinigung sein, das im Oktober in Kasan stattfinden wird", sagte der russische Staatschef. Putin erinnerte daran, dass Russland heute den Vorsitz der BRICS übernommen hat und Ägypten, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Äthiopien der Organisation als neue Vollmitglieder beigetreten sind. "Dies ist ein überzeugender Beweis für die wachsende Autorität des Verbandes und seine Rolle im Weltgeschehen. Die BRICS gewinnen immer mehr Unterstützer und gleichgesinnte Staaten – Staaten, die die ihren Aktivitäten zugrundeliegende prinzipielle Haltung teilen", so der Präsident. Meinung 2023: Die Schmerzen der Geburt Zu diesen Haltungen gehören laut Putin die souveräne Gleichheit, die Achtung der Wahl des eigenen Entwicklungsweges, die gegenseitige Rücksichtnahme auf die Interessen, die Offenheit, der Konsens, das Streben nach einer multipolaren Weltordnung und einem fairen Modell des globalen Finanz- und Handelssystems sowie die Suche nach gemeinsamen Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Der russische BRICS-Vorsitz wird in diesem Sinne handeln, und sein Motto lautet "Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und die Sicherheit", fügte Putin hinzu. Er betonte, dass Russland alle möglichen Schritte unternehmen werde, um die harmonische Integration der neuen Mitglieder in alle BRICS-Formate zu erleichtern. Darüber hinaus wird es aktiv an den Modalitäten der neuen Kategorie von Partnerstaaten arbeiten und seine Bemühungen fortsetzen, das gesamte Spektrum der Zusammenarbeit in drei Schlüsselbereichen zu fördern: Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen sowie kulturelle und kulturell-humanitäre Kontakte. "Natürlich werden wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Verbesserung der außenpolitischen Koordinierung der Teilnehmerstaaten und die gemeinsame Suche nach wirksamen Antworten auf die Herausforderungen und Bedrohungen der internationalen und regionalen Sicherheit und Stabilität legen", heißt es in der Ansprache. Zu den BRICS-Staaten gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, aber in letzter Zeit haben weitere 23 Länder ihren Wunsch geäußert, dem Block beizutreten. Nach dem Gipfeltreffen in Johannesburg im August hat sich die Zahl der Mitglieder am 1. Januar auf zehn erhöht. Neben den fünf neu hinzugekommenen Mitgliedsstaaten sollte auch Argentinien aufgenommen werden, doch der neue argentinische Präsident Javier Milei lehnte den Beitritt ab. Übersetzung aus dem Russischen. Zuerst erschienen bei RIA Nowosti am 1. Januar 2024. Mehr zum Thema - Es ist Zeit, dass die Weltmehrheit im kommenden Jahr eine gemeinsame Basis findet

