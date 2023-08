Türkei: Explosion in Getreidesilo bei Verladung

Im türkischen Hafen von Derince kam es beim Verladen von Getreide zu einer Explosion. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden zehn Menschen verletzt. Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt, Feuerwehrleute und andere Dienste sind zum Unglücksort geeilt.

Quelle: Gettyimages.ru © Sezgin Pancar/Anadolu Agency

In der Türkei hat sich eine Explosion beim Verladen von Getreide im Hafen der Stadt Derince ereignet, berichtet CNN Türk. Die Explosion geschah um 14:40 Uhr Ortszeit (13:40 Uhr Berliner Zeit), als Weizen auf ein Schiff verladen wurde. Der Getreidesilo, in dem sich das Unglück ereignete, gehört der Türkischen Getreidebehörde (TMO). Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte sind vor Ort. Zunächst meldete die Nachrichtenagentur İHA, dass bei dem Vorfall fünf Menschen verletzt wurden. Diese Angaben wurden auch von CNN Türk zitiert. Zur gleichen Zeit meldete NTV neun Verletzte. Später erklärte Seddar Yavuz, Gouverneur der Provinz Kocaeli, in der Derince liegt, gegenüber dem Fernsehsender A Haber TV, dass bei der Explosion zehn Menschen verletzt worden seien, zwei von ihnen schwer. Unter den Trümmern sei niemand mehr. Der Bürgermeister von Derince, Zeki Aygün, sagte gegenüber NTV, dass die Ursache der Explosion noch nicht geklärt sei. Ihm zufolge erlitten die Opfer leichte Verletzungen. Er sagte: "Ob es Gas war, wissen wir nicht. Die unteren Teile zweier Silos wurden durch die Explosion beschädigt." Aygün erklärte, dass die genauen Ursachen des Vorfalls von Experten ermittelt werden sollen. Die Silos der TMO sind von jenem Teil des Hafens entfernt, in dem andere Schiffe geparkt sind und Container gelagert werden. Der Bürgermeister der Stadt teilte auf Twitter mit, niemand sei bei dem Vorfall getötet worden. Von dem Fernsehsender A Haber TV befragte Experten erklärten, dass die Ursache für die Explosion in dem Elevator angesammelter Getreidestaub gewesen sein könnte, der unter bestimmten Bedingungen explosiv werden kann. Aygün betonte, dass Experten feststellen werden, ob der Staub die Ursache für die Explosion war. Das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur erklärte, die Explosion habe keine Auswirkungen auf den Zustand der Schiffe im Hafen gehabt, berichtete die Agentur Anadolu. Mehr zum Thema - Medien: Erdoğan will Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt anbieten

