NATO-Staat jetzt bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken

Während die Lage für Kiew zunehmend aussichtslos wird, wartet eine NATO-Nation auf die offizielle Anfrage Kiews, Soldaten in die Ukraine zu entsenden.

Quelle: Legion-media.ru © ALM596605381

Litauen ist bereit, seine Soldaten für eine Trainingsmission auf ukrainischem Boden einzusetzen, berichtete die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf Premierministerin Ingrida Šimonytė. Litauens Botschafter deutet bevorstehenden Anschlag auf Krim-Brücke an Der französische Präsident Emmanuel Macron brachte im Februar die Idee eines NATO-Einsatzes in der Ukraine ins Spiel und argumentierte, dass nichts ausgeschlossen werden dürfe, um einen russischen Sieg in dem Konflikt zu verhindern. Die litauische Regierung hat ebenfalls erklärt, dass es bei den Bemühungen um die Unterstützung Kiews keine roten Linien geben sollte. In einem Gespräch mit der britischen Zeitung sagte Šimonytė, sie habe die parlamentarische Erlaubnis, Soldaten in der Ukraine zu stationieren, aber noch keine Anfrage aus Kiew erhalten. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal erklärte letzte Woche gegenüber kanadischen Medien, sein Land sei "froh" über ein Eingreifen des Westens, "wenn die Zeit gekommen ist". Litauen gehört zu den westlichen Ländern, die sich regelmäßig einer Rhetorik bedienen, die Russland als kriegerisch betrachtet. Letzten Monat veröffentlichte einer der litauischen Botschafter einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem er andeutete, dass die strategisch wichtige Krim-Brücke bald zerstört werden würde – eines der Hauptziele Kiews. Der Kommentar erfolgte, nachdem die USA Ausgaben in Höhe von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine genehmigt und enthüllt hatten, dass sie weitere ATACMS-Mittelstreckenraketen an das Land geliefert hatten. Diese Woche kündigte das russische Militär eine Überraschungsübung an, um seine Fähigkeit zum Einsatz nicht strategischer Atomwaffen zu testen. Moskau erklärte, dies sei eine Reaktion auf "Drohungen" westlicher Offizieller, darunter Macron und der britische Außenminister David Cameron, der letzte Woche gegenüber den Medien erklärte, die Ukraine habe "das Recht", vom Vereinigten Königreich gespendete Waffen einzusetzen, um Ziele tief in Russland anzugreifen. Meinung Rote Linien, Manöver, Gerede von Truppen – was hat der Westen vor? In ihrem Interview sagte Šimonytė, sie mache sich keine Sorgen über die Reaktion Moskaus auf den möglichen litauischen Einsatz. "Jede zweite Woche hört man, dass jemand mit Atomwaffen beschossen werden soll", sagte sie. Die Premierministerin bekräftigte, dass Vilnius der Ukraine helfen wolle, um sicherzustellen, dass sie das Potenzial habe, ihre Streitkräfte zu erneuern. Sie bestritt, dass ihre Regierung die Abschiebung ukrainischer Bürger in Erwägung ziehe, da es "nicht legal wäre, sie zu zwingen, nach Hause zu gehen, um gegen Russland zu kämpfen". Die ukrainischen Mobilisierungsbemühungen wurden durch die Verweigerung des Wehrdienstes und den Widerstand der Öffentlichkeit gegen die harte Vorgehensweise der Einberufungsbeamten unterminiert, wie mehrere im Internet kursierende Videoclips zeigen. In dieser Woche drohte das militärische Rekrutierungszentrum in der westukrainischen Region Chmelnyzkij mit Gefängnisstrafen von bis zu acht Jahren, wenn die Beamten bei der Arbeit gefilmt werden. Mehr zum Thema – Ex-Pentagon-Berater: "Emmanuel Macron ist eindeutig zu weit gegangen"

