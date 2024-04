Russland reduziert seine Auslandsverschuldung auf ein Rekordminimum

Die Auslandsverschuldung Russlands ist heute so niedrig wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Experten zufolge trägt die Verringerung der Auslandsverschuldung zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft bei.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, haben im Verhältnis zum BIP alle G7-Länder derzeit viel schlechtere Werte. In einem Artikel auf dem Portal der Agentur heißt es: "Die gesamte Staatsverschuldung Russlands ist im Vergleich zum Jahr 2022 um 2,775 Billionen auf 25,595 Billionen Rubel gestiegen. Das sind 15 Prozent des BIP. Doch die Auslandsverschuldung schrumpfte um 17,7 Prozent auf 316,8 Milliarden US-Dollar. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2007, damals waren es 313,2 Milliarden, heißt es im Jahresbericht der Bank von Russland. Die Verschuldung vieler Wirtschaftszweige ist gesunken. Die Werte des Bankensektors (94,7 Milliarden) blieben nahezu unverändert." US-Staatsschulden auf neuem Rekordhoch Die Auslandsverschuldung sei von zwei Faktoren beeinflusst worden: den Sanktionen, die die Kreditaufnahme im Ausland erheblich erschwert hätten; und der Rückzahlung von Schulden bei ausländischen Gläubigern, so die Nachrichtenagentur weiter. Ekaterina Bessmertnaja, Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Finanzuniversität der russischen Regierung, merkt an: "Der Abbau der Auslandsverschuldung trägt zur Stabilität der Wirtschaft bei. Es besteht ein geringeres Risiko der Refinanzierung von Schulden und [ein geringeres Risiko] höherer Kosten für die Bedienung der Schulden wegen der Wechselkursschwankungen und der Instabilität der Zinssätze." Es sei wichtig, dass die Höhe der Auslandsverschuldung den Möglichkeiten des Landes entspreche, sie zu bedienen, ohne die wirtschaftliche Stabilität zu gefährden, heißt es in dem Bericht von RIA Nowosti. Und damit, so betonen die Experten, "hatte Russland keine Probleme, weder im Jahr 2022 noch im 2023. Und auch jetzt sind sie nicht zu erwarten." Mehr zum Thema - Russische Stiftung: US-Staatsschulden größte Bedrohung für die Weltwirtschaft

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.