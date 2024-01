US-Staatsschulden auf neuem Rekordhoch

Die US-Staatsverschuldung hat einen unschmeichelhaften Meilenstein überschritten: Sie übersteigt zum ersten Mal in der Geschichte die Summe von 34 Billionen US-Dollar und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die des nächstgrößten Schuldners der Welt, China.

Das US-Finanzministerium gab am Dienstag den neuen Schuldenstand bekannt, der am 29. Dezember, dem letzten Geschäftstag des Jahres 2023, die 34-Billionen-Dollar-Marke um fast 1,5 Billionen US-Dollar überschritt. Seit dem Vortag hatte sich der Schuldenstand um 90 Milliarden US-Dollar erhöht.

Die Staatsverschuldung Washingtons beläuft sich nun auf etwa 102.000 US-Dollar für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den USA oder fast 260.000 US-Dollar pro Haushalt. Die Gesamtverschuldung der USA entspricht in etwa der Wirtschaftsleistung von China, Deutschland, Japan, Indien und dem Vereinigten Königreich zusammen, wie die Peter G. Peterson Foundation, eine überparteiliche finanzpolitische Gruppe in New York, feststellte.

"Wir beginnen ein neues Jahr, aber unsere Staatsverschuldung bleibt auf dem gleichen schädlichen und unhaltbaren Weg", sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Michael Peterson. Er fügte hinzu:

"Jahr für Jahr eine Billion nach der anderen an Schulden hinzuzufügen, sollte ein blinkendes Warnzeichen für jeden politischen Entscheidungsträger sein, dem die Zukunft unseres Landes am Herzen liegt."

Im Vergleich dazu hatte China im vergangenen Jahr nach einer Schätzung des IWF rund 14 Billionen US-Dollar an Staatsschulden. Die US-Staatsverschuldung entspricht in etwa der Gesamtsumme der fünf nächstgrößten Schuldner der Welt – China, Japan, Großbritannien, Frankreich und Italien. Der prozentuale Anteil der US-Schulden am BIP liegt bei über 123 Prozent, verglichen mit 83 Prozent in China. Japan hat mit 255 Prozent weltweit die größte Schuldenlast im Verhältnis zum BIP.

Der Betrag, den die US-Regierung den Kreditgebern schuldet, ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor drei Jahren um 6,25 Billionen US-Dollar bzw. 23 Prozent gestiegen. Um das in die richtige Perspektive zu rücken: Seit der Gründung der Nation hat es etwa 225 Jahre gedauert, bis sich die Staatsverschuldung auf 6 Billionen US-Dollar belief. Das Schuldenwachstum hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten rapide beschleunigt. Während der achtjährigen Amtszeit von Barack Obama stiegen sie um mehr als 9 Billionen US-Dollar, während der vierjährigen Amtszeit von Donald Trump dann um 7,8 Billionen US-Dollar.

Die Zinskosten für die US-Schulden stiegen im letzten Haushaltsjahr auf 659 Milliarden US-Dollar – das ist etwa doppelt so viel wie der gesamte russische Staatshaushalt. Die Zinszahlungen werden sich in diesem Jahr auf schätzungsweise 750 Milliarden US-Dollar belaufen, das sind über 2 Milliarden US-Dollar pro Tag.

Biden hat wiederholt falsche Behauptungen darüber aufgestellt, die Schulden der USA gesenkt zu haben. Das jährliche Haushaltsdefizit – das Ausmaß, in dem die Staatsausgaben die Einnahmen übersteigen – schrumpfte in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit um 1,7 Billionen US-Dollar, was das Fehlen von Konjunkturprogrammen im Rahmen von COVID-19 widerspiegelt, doch wird es in diesem Jahr voraussichtlich stark ansteigen. Seit 20 Jahren haben die USA nicht mehr weniger ausgegeben als eingenommen.

