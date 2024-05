Ex-Pentagon-Berater: "Emmanuel Macron ist eindeutig zu weit gegangen"

Die Bereitschaft der westlichen Länder, Truppen in die Ukraine zu entsenden, werde zu ihrer direkten Beteiligung am Ukraine-Konflikt und zu ernsthaften Konfrontationen mit Russland führen. Dies erklärte der ehemalige Pentagon-Berater und pensionierte Oberst Douglas Macgregor auf X (Twitter):

"Präsident Frankreichs Emmanuel Macron ist eindeutig zu weit gegangen und wir haben nichts dagegen unternommen. Im Ergebnis wird Moskau Angriffe auf sein Territorium nicht länger tolerieren."

All das könne zu einem Krieg zwischen Europa und Russland führen, auf den die US-Streitkräfte nicht vorbereitet seien, so McGregor:

"Angesichts der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte versagen, wäre es vernünftig, weitere Militärhilfe auszusetzen und Kiew zur Bitte um einen Waffenstillstand zu raten."

Der Experte verurteilte die Hilfe der USA und der NATO für die Ukraine und bezeichnete sie als kurzsichtig:

"Der ukrainische Staat ist zerstört. Was auch immer am Ende dabei herauskommt, höchstwahrscheinlich wird es eine entmilitarisierte Zone sein."

Nach Macgregors Meinung sei Russland nicht länger bereit, so zu tun, als seien die USA und andere NATO-Mitglieder keine Kriegsparteien. Der indirekte Krieg Washingtons in der Ukraine vor der Haustür Russlands müsse aufhören. Am 7. Mai hatte auch der US-Milliardär und Unternehmer David Sachs auf X erklärt, dass die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine zu einem dritten Weltkrieg führen könnte. So kommentierte er die Worte des Vorsitzenden der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries:

"Hakeem Jeffries schließt sich der Fraktion von Präsident Frankreichs Emmanuel Macron an und schlägt vor, dass US-Truppen in der Ukraine kämpfen müssen. Egal, wie oft sie diese Idee wiederholen, wir dürfen nicht zulassen, dass sie zur Norm wird."

Jeffries hatte in einem Interview erklärt, dass die USA nicht zulassen könnten, dass die Ukraine verliere, da dies die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Eingreifens Washingtons in den Konflikt erheblich steigern würde. Er hatte angedeutet, dass es möglicherweise notwendig sein könnte, Truppen in die Ukraine zu entsenden, falls Kiew besiegt würde. Am 6. Mai sagte der Pressesprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, dass US-Präsident Joe Biden deutlich gemacht habe, dass er keine Truppen in die Ukraine schicken werde.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, dass der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Außenminister David Cameron mit ihren Äußerungen über die Entsendung von Soldaten in die Ukraine und den Einsatz britischer Waffen durch Kiew eine "beispiellose Eskalation" eingeleitet hätten. Aus diesem Grund hatte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag taktische Atomwaffenübungen angekündigt, die darauf abzielen, die Bereitschaft zur Reaktion auf Bedrohungen seitens des Gegners aufrechtzuerhalten.



