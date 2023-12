Putin: "Sollen sie versuchen, Russland eine Tankstelle zu nennen"

Der Präsident sagt, die Wirtschaft sei nicht mehr von Energie abhängig. Das Wirtschaftswachstum des laufenden Jahres beruhe auf ganz anderen Wirtschaftssektoren. Der Anteil der Ressourcen daran sei sehr gering.

© Sheila1988, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Die russische Wirtschaft, die in diesem Jahr bisher um 3,2 Prozent gewachsen ist, tat dies vor allem in den Sektoren, die nichts mit Energie zu tun haben, sagte Präsident Wladimir Putin in seiner Ansprache auf dem Forum "Russia Calling" der VTB-Bank am Donnerstag. Leiterin der Zentralbank: Russische Wirtschaft hat keinen Mangel an finanziellen Ressourcen Putin zufolge stammt der größte Teil des wirtschaftlichen Wachstums des Landes aus Industrien, die nicht auf Ressourcen basieren, insbesondere aus der produzierenden Industrie, Transport, Logistik, Bauwirtschaft, Informationstechnologien, Kommunikation, Wohnungswirtschaft und kommunalen Diensten. "Diese Sektoren stehen für 54 Prozent des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal des Jahres, weitere 44 Prozent entfallen auf sogenannte unterstützende Wirtschaftszweige – Handel und Catering", stellte er fest. Die Entwicklung von Ressourcen trug nur zu 2 Prozent zum Wachstum dieses Zeitabschnitts bei, merkte der Präsident an. "Sollen sie versuchen, Russland eine Tankstelle zu nennen", sagte Putin, und verwies dabei auf Kommentare westlicher Politiker, die bei vielen Gelegenheiten diese Formulierung gebrauchten, um zu illustrieren, dass die russische Wirtschaft zu abhängig von Energieexporten und daher schwach sei. Putin erkannte allerdings auch an, dass sich nicht alle Sektoren daran angepasst hätten, unter westlichen Sanktionen zu funktionieren. Holzverarbeitung beispielsweise, die "weitgehend an europäischen Märkten ausgerichtet war", hinke noch hinterher, zusammen mit der Automobilindustrie, die von ausländischen Bauteilen abhänge. Putin merkte jedoch an, dass auch diese Industrien "schrittweise die Krise hinter sich lassen". Mehr zum Thema - Sanktionen: Brüssel kann gegen Moskaus "Parallelimporte" nichts ausrichten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.