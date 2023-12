Leiterin der Zentralbank: Russische Wirtschaft hat keinen Mangel an finanziellen Ressourcen

In der russischen Wirtschaft gibt es keinen Mangel an finanziellen Ressourcen, betont die Leiterin der russischen Zentralbank. Sowohl Banker als auch Vertreter des realen Wirtschaftssektors verstehen dies, sagte Elwira Nabiullina.

Quelle: Sputnik © Wladimir Fedorenko

Die Leiterin der russischen Zentralbank sagte am Donnerstag, dass es in der russischen Wirtschaft keinen Mangel an Finanzmitteln gibt. "An Finanzen mangelt es uns nicht. Wir treffen uns nicht nur mit Bankern, sondern auch mit Vertretern des realen Wirtschaftssektors, und jeder versteht, dass es Ressourcen gibt", erklärte Elwira Nabiullina bei einer Sitzung des Investitionsforums "Russland ruft" (Rossija Sowjet). Russland: Notenbank verbietet Nutzung von Apple-Geräten für dienstliche Zwecke Allerdings müsse die Regierung mit Anreizen, die darauf abzielen, die Auswirkungen hoher Steuersätze abzumildern, vorsichtig sein, warnte sie. "Je mehr Vorzugsprogramme es gibt, desto mehr sind wir gezwungen, für alle anderen einen höheren Tarif beizubehalten. Diejenigen, die günstige Kredite erhalten, die Auserwählten, werden von allen anderen bezahlt. Und wir können in einen Teufelskreis geraten, wenn die Versuchung besteht, auf einen hohen Leitzins mit der Ausweitung von Sonderprogrammen zu reagieren. Mir scheint, dass das eine Sackgasse ist", sagte sie. Ihre Behörde hatte sich wiederholt für die Einstellung vergünstigter Hypothekenprogramme ausgesprochen. Auf die Frage, ob sich die Russen auf eine Senkung oder Erhöhung des Leitzinses vorbereiten sollten, antwortete Nabiullina: "Wir müssen immer auf alles vorbereitet sein." Die Zentralbank hatte im Juli eine Straffung der Geldpolitik beschlossen und seitdem den Leitzins von 7,5 auf 15 Prozent verdoppelt. Die nächste Sitzung des Aufsichtsgremiums der Zentralbank ist für den 15. Dezember geplant. Politico hatte Nabiullina auf die Liste der 28 einflussreichsten Menschen Europas in der Kategorie "Störer" (Disrupter) aufgenommen. Die Zeitung bezeichnete sie als "Putins Bankerin" und schrieb, dass sie es "geschafft hat, die Folgen der beispiellosen westlichen Sanktionen" gegen Russland zu verhindern. Mehr zum Thema – Politico: EU lehnt Idee ab, Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten Kiew zu übergeben

