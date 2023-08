US-Senator Ted Cruz: "Hunter war der Verkäufer, die Ware waren Joe Bidens Gefälligkeiten"

Die Einsetzung des Sonderermittlers David Weiss stößt in den USA auf viel Kritik. Nachdem Weiss eine Vorgeschichte mit dem Fall Hunter Biden hat, der bereits jahrelang verschleppt wurde, halten ihn viele für eine Figur, die das Verfahren nur begraben soll.

Quelle: www.globallookpress.com © Lev Radin

Der republikanische US-Senator Ted Cruz erklärte in einem Interview mit Fox News, die Ernennung des US-Staatsanwalts David Weiss zum Sonderermittler für Hunter Biden sei eine Schande. Weiss, den zwei demokratische Senatoren aus Delaware ausgewählt hätten, habe fünf Jahre lang dafür gesorgt, dass die Ermittlungen zu Hunter Biden nicht vorankämen. Fall Hunter Biden: US-Justizminister setzt Sonderermittler ein Zwei Whistleblower hätten sich zudem über ihn beschwert. "Sie sagten, sie hätten in ihrem ganzen Leben in der Strafverfolgung nie eine solche Ermittlung erlebt. Die Anwälte des Justizministeriums, die für David Weiss arbeiteten, hätten – sagten sie – die Familie Biden geschützt und Hunter Biden Hinweise gegeben, ehe Durchsuchungen durchgeführt wurden, vermutlich, damit er belastende Beweise verbergen konnte; dass sie sich geweigert hätten, ihnen überhaupt Fragen über den Big Guy (das hohe Tier) – Joe Biden – zu erlauben, dass sie darauf konzentriert waren, dass man nicht nach der persönlichen Korruption von Präsident Joe Biden forschen kann." Weiss sei entweder selbst daran beteiligt oder leicht unter Druck zu setzen gewesen; auf jeden Fall sei er für seine neue Rolle ungeeignet. "Hunter hat keine nennenswerten Fähigkeiten. Niemand auf dem Planeten Erde würde ihm 20 Millionen Dollar zahlen, um irgendetwas zu tun. (…) Hunter war der Verkäufer, aber die Ware waren die persönlichen Gefälligkeiten von Joe Biden. Und das ist, wenn es stimmt, Korruption auf der höchsten Regierungsebene." Mehr zum Thema - Sonderanwalt für den Fall Hunter Biden: Nur ein Trick, um Vater und Sohn Biden zu schützen

