Ukraine greift am Tag des Sieges russische Städte an

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstagmorgen, die Ukraine habe versucht, "terroristische Angriffe" mit dem in Tschechien hergestellten Mehrfachraketen-System RM-70 Vampire und mit Drohnen auf dem Territorium des Landes zu verüben.

© Telegram / vvgladkov

Die russische Luftabwehr hat über mehreren Regionen mehrere ukrainische Drohnen abgefangen. Örtliche Behörden in Belgorod berichteten von mehreren Verletzten unter der Zivilbevölkerung sowie von Schäden an Häusern und anderer Infrastruktur. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstagmorgen, die Ukraine habe versucht, "terroristische Angriffe" mit dem in Tschechien hergestellten Mehrfachraketen-System RM-70 Vampire und einer Drohne auf dem Territorium des Landes durchzuführen. Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über den Faschismus haben begonnen Offiziellen Angaben zufolge eliminierten russische Luftabwehrsysteme fünfzehn Geschosse und eine Drohne über der Region Belgorod, zwei weitere Drohnen wurden über der Region Brjansk und drei über der Region Kursk zerstört. Die Angriffe hatten jedoch schwerwiegende Auswirkungen auf den Boden in der Region Belgorod. Mindestens acht Menschen, darunter ein elfjähriges Mädchen, wurden in Belgorod durch die Angriffe verletzt, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegramm mit. Vier Opfer wurden mit verschiedenen Schrapnellwunden in ein Krankenhaus gebracht, während das Mädchen mit einem Schrapnell im linken Fuß in ein spezialisiertes Kinderkrankenhaus eingeliefert wurde. Dutzende Wohnungen in neunzehn mehrstöckigen Gebäuden und ein Privathaus wurden in der Stadt Belgorod beschädigt, sagte der Beamte. Einige der Gebäude wurden direkt getroffen, und Fotos von den Folgen belegen umfangreiche Schäden und zerstörte Mauerteile. Andere zeigten zahlreiche zerstörte Fenster und Glasscherben, die den Boden vor dem Gebäude bedeckten. Auf einigen der Aufnahmen waren brennende Autos zu sehen, die neben den Wohnblocks geparkt waren. Neun der mindestens 37 Fahrzeuge, die in der Nacht in Belgorod beschädigt wurden, brannten nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, Walentin Demidow, komplett aus. Die Behörden in Belgorod konnten das gesamte Ausmaß des Schadens bis jetzt nicht feststellen. Russische Botschaft: Berliner Verbote am Tag des Sieges widersprechen dem Geist der Versöhnung Die Grenzregion wurde mehrfach angegriffen, wobei die Behörden in der Nacht dreimal Luftangriffswarnungen ausgaben. Im Großraum Belgorod wurden bei den Angriffen auf das Dorf Dubowoje vier Wohngebäude und drei Autos beschädigt. Nach Angaben der örtlichen Rettungsdienste haben mindestens sechs Drohnen eine Öleinrichtung in der Nähe von Anapa in der russischen Region Krasnodar angegriffen. Die Attacke verursachte Berichten zufolge einige Schäden in der Anlage und löste einen Brand aus, doch es gab keine Verletzten. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.