Irans Präsident Ebrahim Raisi bei Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen

Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Iranische Medien veröffentlichen erste Bilder von der Absturzstelle. Raisis Hubschrauber ist komplett ausgebrannt, alle Insassen sind tot.

Quelle: Sputnik © Sergei Bobylew

Irans Vizepräsident Mohsen Mansouri hat die Berichte bestätigt, laut denen Präsident Ibrahim Raisi und seine Delegation bei einem Hubschrauberabsturz getötet wurden. Iranische Medien haben zuvor die ersten Bilder von der Absturzstelle veröffentlicht. "Such- und Rettungsteams haben die Absturzstelle des Hubschraubers erreicht. Rettungskräfte haben keine Anzeichen dafür gefunden, dass die Passagiere des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten noch am Leben sind", meldete der Fernsehsender Press TV am Montagmorgen. Neben vier Besatzungsmitgliedern befanden sich vier Amts- und Würdenträger an Bord der verunglückten Maschine: Irans Präsident Ebrahim Raisi, Außenminister Hossein Amir-Abdollahian, der Gouverneur der Provinz Ost-Aserbaidschan Malek Rahmati sowie der Imam von Täbris Mohammad Ali Ale-Hashem. Gemeinsam mit ihnen hatte Raisi zuvor der Einweihung eines Damms an der Grenze zu Aserbaidschan beigewohnt, als sein Helikopter auf dem Rückweg nach Teheran in Irans Provinz Ost-Aserbaidschan nahe der Kleinstadt Dscholfa abstürzte. Die ersten Berichte über einen möglichen Absturz kamen am Sonntag nachmittags. Der Hubschrauber mit dem Präsidenten am Bord habe "harte Landung" erlitten, hieß es zunächst im iranischen Staatsfernsehen. Rettungsteams brauchten Stunden, um zu dem Wrack vorzudringen. Dichter Nebel und das bergige Terrain hatten die Sucharbeiten erschwert. Erst gegen 6 Uhr Ortszeit stand fest, dass Raisi gestorben war. Russische Fachleute sprechen von "komplizierten Wetterbedingungen" und "termischen Depression" im Gebiet der Havarie. Ein Spezialflugzeug vom Typ Il-76 mit Rettungskräften des russischen Katastrophenschutzministeriums ist auf dem Weg nach Täbris. Laut iranischer Verfassung fällt das Amt des Staatspräsidenten nun auf Mohamed Mokhber, Raisis bisherigen Stellvertreter. Er wird die Macht allerdings nur provisorisch innehaben, bis in spätestens 50 Tagen ein neuer Präsident gewählt worden ist. Eine Dringlichkeitssitzung der iranischen Regierung wird bald agehalten, berichten iranische Medien Mehr zum Thema - Iran: Rettungsteam erhält Signal von Absturzstelle des Präsidenten-Hubschraubers

