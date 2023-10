Eine Banknoten-Posse erschüttert Russland

Russland erlebte in den vergangenen Tagen eine Posse rund um neu gestaltete Rubelscheine. Auf dem geplanten Tausend-Rubel-Schein waren Sehenswürdigkeiten in Kasan abgebildet – mit islamischen Halbmonden und ohne orthodoxe Kreuze. Das löste in "patriotischen" Kreisen eine Entrüstungswelle aus. RT-Kolumnist Maxim Sokolow hat da eine Idee.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Von Maxim Sokolow Am Montag, den 16. Oktober, kündigte die Zentralbank an, dass sie modernisierte Banknoten im Wert von 1.000 und 5.000 Russischen Rubel in Umlauf bringen werde. Zwei Tage später, am 18. Oktober, beschloss sie, die Ausgabe der neuen Tausend-Rubel-Banknote zu stoppen und das Design zu ändern. Ein Wirtschaftsexperte konnte bereits berichten, dass "modernisierte Banknoten die Russen glücklich machen werden", aber die Tausend-Rubel-Scheine erfreuten die Öffentlichkeit nur zwei Tage lang. Unter dem Gesichtspunkt der Bonistik, d. h. des Sammelns von Papiergeld, wird eine solche kurzlebige Banknote zu einer Rarität werden und mit der Zeit bei Sammlern begehrt sein. Den Philatelisten wird die seltenste britische "Pink Guiana" mit einem Nennwert von einem Cent bekannt sein, zu ähnlichem Ruhm könnte die gescheiterte russische Banknote gelangen. Russlands Zentralbank will ausländischen Banken Zugang zum digitalen Rubel ermöglichen Der Grund für diese Nachricht ist, dass auf der Rückseite der Banknote der Sjujumbike-Turm des Kasaner Kremls, gekrönt von einer Mondsichel, und ein Museumsgebäude abgebildet sind, ausgeführt im Stil der Kirchenarchitektur mit einer bauchigen Kuppel, aber ohne Kreuz, da es ja kein Tempel ist. Wütende orthodoxe Christen sahen darin Teufelswerk: ein Minarett mit einer Mondsichel und eine Kirche ohne Kreuz. Sie hatten nicht die Zeit, im Detail zu erkennen, was für ein Minarett es war (und ob es überhaupt ein Minarett war) und was für eine Kirche es war (und ob es überhaupt eine Kirche war). Aber sie liefen sogleich Sturm gegen einen vermeintlichen Angriff auf die Orthodoxie und brachten sie sogar mit der Geldpolitik der Zentralbank in Verbindung. Um den Skandal zu beenden, rief die Zentralbank die neue Banknote zurück. Und die ganze Arbeit für das Design, die Herstellung eines Klischees, Wasserzeichen war umsonst. In diesem Zusammenhang ist die Frage erlaubt: War die Umgestaltung überhaupt notwendig? War die Gestaltung der bisherigen Geldscheine nicht gut genug? Und hier gab es heftigen Widerspruch. Es wird oft angemerkt, dass es zu viele Nullen auf den Banknoten gebe und dass es an der Zeit sei, sie zu denominieren (wie unter de Gaulle im Jahr 1960, als ein schwerer Franc eingeführt wurde, der 100 Francs entspricht). Aber die Währungsbehörden lehnen dies ab: "Auf keinen Fall!" Die Maßnahme sei teuer, die Inflation dürfte in absehbarer Zeit hoch sein, und der schwere Rubel würde wieder unanständig leicht werden. Schließlich gibt es auch abergläubische Überlegungen. Es gab bereits 1997 eine Denominierung – kurz darauf musste der Staat seine Zahlungsunfähigkeit erklären. Die Italiener etwa haben sich nie getraut, die Nullen zu streichen, und haben bis zur Einführung des Euro mit Tausend-Lire-Scheinen aufwärts gezahlt. PR-Panne: ÖVP ruft Österreicher auf, Rubel zu sparen Also am besten nichts anfassen und den Konservatismus Konservatismus sein lassen. Okay, aber wenn Konservatismus, warum dann die Gestaltung der Banknoten ändern und dabei riskieren, Beschwerden und sogar Skandale auszulösen – wie bei der neuen Tausend-Rubel-Note? Es ist möglich, zusätzliche Mittel zum Schutz vor Fälschungen einzuführen und dabei das alte Design beizubehalten (siehe den 100-Dollar-Benjamin-Franklin-Schein). Und wenn der Wandel unvermeidlich ist, stellt sich eine weitere Frage. Wenn schon eine Änderung vorgenommen werden soll, sollten dann nicht die derzeit auf den Banknoten abgebildeten Landschaften, die für die russische (und übrigens nicht nur die russische) Tradition unorganisch sind, entfernt und durch Abbildungen berühmter Menschen ersetzt werden? Vor dem Euro mit Bildern von nicht existierenden Brücken (eigentlich eine seltsame Idee) gab es französische Francs, auf denen Heinrich IV., Richelieu, Napoleon, dann Exupéry, Pascal und die Eheleute Curie dargestellt waren, italienische Lire mit Marco Polo, Volta, Bernini, Caravaggio, deutsche Mark mit Gauß und den Gebrüdern Grimm. Auf den Dollarscheinen sind es eben die Präsidenten. Es gibt nur sehr wenige populäre Stückelungen von Papiergeld – etwa fünf oder sechs. Russland hat zweifellos so viele Nationalhelden, es hat sogar weitaus mehr. Sie werden sagen: Es gibt sie, aber bei der Leidenschaft unseres Publikums für lauten Protest wird sogar Puschkin (der "unser Ein und Alles" ist) auf den Geldscheinen zu Beschwerden führen: nach dem Motto warum Puschkin und nicht Majakowski? Warum nicht Lenin und Stalin? Die Berufung in das monetäre Pantheon ist eine komplizierte und kontroverse Angelegenheit. Aber es gibt zwei Umstände, die die Platzierung von Porträts auf Banknoten erleichtern. Erstens: Wenn man so wenige Porträts braucht, kann man auch unumstrittene Persönlichkeiten auswählen. Wer hätte schon etwas gegen Gagarin? Oder Lomonossow? Zweitens lehrt die von unseren Vorfahren überlieferte Volksweisheit: "Ich bin kein Zehner, der jedem zusagt ist". Soll heißen: Geldzeichen sind im Alltag so attraktiv, dass sie über kurz oder lang mit den Personen, die auf ihnen abgebildet sind, versöhnen, je nach Nennwert des Scheins schneller oder langsamer. Moskau: Nicht rückzahlbare Unternehmensabgaben bringen dem Haushalt Milliarden Bis 1917 waren "Katerinkas" (100-Rubel-Scheine) und "Petenkas" (500-Rubel-Scheine) im Umlauf. Die Persönlichkeiten sowohl Katharinas der Großen als auch Peters des Großen waren höchst umstritten, und auch hier riefen die Intellektuellen aus: "Nieder mit der Autokratie!", aber hat irgendjemand 100-Rubel-Scheine deshalb abgelehnt? Geschweige denn 500-Rubel-Scheine? Auf den sowjetischen Rubeln war das Profil von Wladimir Iljitsch Lenin zu sehen, aber selbst der sowjetfeindlichste Mensch freute sich über einen Zehner oder noch besser über einen 25-Rubel-Schein. Nur der Dichter Wosnesenski rief: "Nehmt Lenin vom Geld!", aber auf seine persönliche Geldbörse hatte dies auch keinerlei Auswirkungen. Keine Sorge also: Geldscheine mit Puschkin, Gagarin, Suworow, Lomonossow und Katharina II. werden jedermann zusagen. Übersetzung aus dem Russischen. Mehr zum Thema – Russlands Zentralbank erhöht Leitzins auf 13 Prozent

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.