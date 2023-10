Russlands Zentralbank will ausländischen Banken Zugang zum digitalen Rubel ermöglichen

Die russische Zentralbank schafft eine Voraussetzung, damit ausländische Banken Zugang zum neulich eingeführten digitalen Rubel erhalten. Damit könnten grenzüberschreitende Zahlungen anstelle von SWIFT verwendet werden, meinen Experten.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Nach einem Entwurf der russischen Zentralbank sollen ausländische Banken ab Januar 2025 Konten für den digitalen Rubel eröffnen können. Das berichtet die Zeitung RBK. Demnach richtet die Regulierungsbehörde ein spezielles Konto für digitale Rubel ausländischer Kreditinstitute ein. Die derzeitige Regelung erlaubt ausländischen Unternehmen keine Zahlungen in digitalen Rubel. Der neue Gesetzesentwurf soll diese Beschränkung aufheben. Damit könnten ausländische Banken den digitalen Rubel für grenzüberschreitende Überweisungen nutzen und das internationale Zahlungssystem SWIFT umgehen, meinen Experten. "Das kann jede Bank sein, die bereit ist, eine Vereinbarung mit der russischen Zentralbank zu treffen. Dafür braucht man keine eigene digitale Währung", erklärte ein Jurist gegenüber RBK. Analyse "Unmerkliche und langsame" Einführung: So plant die EU-Kommission den digitalen Euro Das Hauptziel des Vorhabens bestehe darin, ausländische Banken für die Zusammenarbeit mit dem digitalen Rubel zu gewinnen, und Geschäfte mit russischen Unternehmen zu machen, vermutet ein weiterer Gesprächspartner. Insbesondere könnten Banken aus den BRICS-Ländern, vor allem China und Indien, Interesse an einer Kooperation mit dem digitalen Rubel zeigen, da sie weiterhin aktiv in der russischen Wirtschaft tätig sind. Die einzige Gefahr für ausländische Banken, die Konten für digitale Rubel eröffnen, bestehe darin, dass die USA oder die EU Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängen könnten. Die Zentralbank hat im August damit begonnen, den digitalen Rubel im realen Zahlungsverkehr zu testen und ihn auf Grundlage der Testergebnisse einzuführen. An dem Projekt nehmen zunächst rund 600 Bürgerinnen und Bürger in elf russischen Städten teil. Später soll die Teilnehmerzahl erhöht werden. Der digitale Rubel ist ein einzigartiger elektronischer Code. Im Gegensatz zur Kryptowährung wird er ausschließlich von der russischen Zentralbank herausgegeben und in einer digitalen Geldbörse gespeichert. Mithilfe des digitalen Rubels kann man künftig unter anderem Waren und Dienstleistungen bezahlen und Geld überweisen. Der digitale Rubel hat keinen zusätzlichen Wechselkurs zum Rubel: Ein digitaler Rubel entspricht einem regulären Rubel. Mehr zum Thema - Wer darf kaufen und verkaufen? Digitaler Euro mit programmierbaren politischen Funktionen

