Während Biden mit Russland und China abgelenkt ist – Nordkorea konfrontiert USA

Ein Kommentar von Tom Fowdy

Trotz Pjöngjangs selbst auferlegter Einstellung aller Langstreckentests war dies der bisher siebte Test im noch jungen Jahr 2022 und ein deutliches Signal des Unmuts in Richtung USA, da die Vereinigten Staaten es nach Ansicht Nordkoreas ablehnen, auf Augenhöhe zu verhandeln. Es zeigt auch die Unzulänglichkeit des Friedensprozesses unter Führung des scheidenden südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, dem Washington faktisch die Hände gebunden hat.

Bei ihrem Amtsantritt hat die Biden-Administration die Gespräche mit Nordkorea nicht zu einem vorrangigen Thema gemacht, was dazu geführt hat, dass sich Pjöngjangs Geduld dem Ende zuneigt. Daher zielt Nordkorea wie immer darauf ab, sich selbst in die Tagesordnung zu drängen, indem es eine Krise heraufbeschwört und aktiv Spannungen anheizt. Kim Jong-un hat erkannt, dass er einen perfekten Sturm für eine Präsidentschaft erzeugen kann, die bereits mehrere außenpolitische Probleme zu bewältigen hat, einschließlich solcher mit Russland und China.

Die Lösung? Nordkorea hofft, dass es eine Art Kompromiss erzielen kann – aber man kann keinen gesunden Menschenverstand von jenen Falken erwarten, die mit ihrer Besessenheit der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas Washington als Geisel halten. Diejenigen, die mit nordkoreanischen Angelegenheiten vertraut sind, haben die derzeitige Situation schon lange kommen sehen, die sich aufgrund der von der Pandemie verursachten Verwerfungen in Zeitlupe entwickelt hat.

Anfang 2019 beendete die Trump-Administration praktisch alle Hoffnungen auf einen amerikanischen Durchbruch mit Nordkorea, nachdem John Bolton den damaligen Präsidenten davon überzeugt hatte, sein zweites Gipfeltreffen mit Kim Jong-un in Hanoi abzusagen. Die Treffen zwischen Trump und Kim erwiesen sich als erfolglos, weil das Weiße Haus die Idee nicht akzeptieren konnte, mit einem nuklear bewaffneten Nordkorea einen Kompromiss einzugehen und damit dessen atomare Fähigkeiten de facto anzuerkennen. Es wurde zwar von "Frieden" gesprochen, aber die Diskussionen waren leer und substanzlos.

Dieses fortgesetzte Streben der USA nach einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas ist zu einer Besessenheit geworden, und es stellt eine tief verwurzelte Illusion dar, dass Pjöngjang auf die eine oder andere Weise seine immer umfangreicheren atomaren Fähigkeiten zugunsten der Aufhebung von Sanktionen aufgeben wird. Im Gegensatz zu Trump hat sich Biden nicht mit Pjöngjang befasst und übernahm den gescheiterten Ansatz der strategischen Geduld der Obama-Ära, während er Trumps Dialogversuche als moralisch inakzeptabel abtut. Kim Jong-un sendete viele Signale, dass er die Wiederaufnahme der Verhandlungen in den Jahren 2020 und 2021 sehr begrüßen würde. Doch diese wurden ignoriert.

Die USA leisten sich eine grobe Fehlinterpretation Nordkoreas, das den einzigen Weg, mit den USA umzugehen, darin sieht, durch die zunehmende Entwicklung von Atomwaffen und Raketen eine Akzeptanz zu seinen Bedingungen zu erzwingen. Dies ist der Höhepunkt der Staatsideologie Juche, die als oberste politische Priorität die Wahrung der nationalen Souveränität betrachtet. Dies schließt die Bereitschaft ein, alle Härten zu ertragen, um sein endgültiges Ziel langfristig zu erreichen, im Gegensatz zur Akzeptanz kurzfristiger Gewinne, die eine Einmischung und potenzielle Beherrschung durch ein anderes Land nach sich ziehen würden.

Pauschale Sanktionen der Vereinten Nationen, kombiniert mit einem selbst auferlegten Ausschluss von der restlichen Welt, haben Pjöngjangs Atom- und Raketenprogramme überhaupt nicht beeinträchtigt. Das Land hat wirtschaftlich zu kämpfen, aber die Aufgabe des Atomprogramms im Gegenzug für wirtschaftliche Erleichterungen würde als Kapitulation und als niemals akzeptabler Preis betrachtet. Nun ist der Fokus wieder auf die Konfrontation zurückgekehrt, da Washington sich nicht engagiert. Pjöngjang hat die Realität berücksichtigt, dass sich die Welt verändert. Inmitten der doppelten Spannungen der USA mit Russland und China hat es erkannt, dass beide Länder weniger bereit sein werden, amerikanischen Forderungen nach Verhängung weiterer Sanktionen nachzugeben, und wittert daher seine Chance.

Im Jahr 2017 hatte die Regierung Trump Chinas Unterstützung in Bezug auf Nordkorea gesucht, bevor sich die US-Außenpolitik gegen Peking richtete. Man erkannte, dass eine solche Zusammenarbeit mit China in dem Kontext, den man gerade schaffen würde, unmöglich wäre. Biden macht jedoch einen entscheidenden strategischen Fehler, da er immer noch glaubt, er könne eine feindselige Politik gegen China führen, dann aber eine Zusammenarbeit in anderen Angelegenheiten erbitten. Es ist eine falsche Annahme, und Pjöngjang sieht, wie China die USA zurückweist, während die Vereinigten Staaten immer noch außenpolitische Strategien im Streben nach Unipolarität in einer multipolaren Welt formulieren.

Infolgedessen hält Kim Jong-un Washingtons Hand für schwächer als zuvor, was ihm die Möglichkeit gibt, zurückzuschlagen, um seine Forderungen durchzusetzen. Darum geht es bei den Aktivitäten rund um die Raketen. Jeder Raketenstart war effektiv eine Warnung, mit denen die roten Linien aller Protagonisten ausgelotet werden sollten, sich dabei vorsichtig vorzuwagen, sich dabei aber jedes Mal ein Stück weiter vorzubewegen. Die Lösung wäre für die USA ein Kompromiss, aber aus vielen politischen und ideologischen Gründen bleibt das ein Tabu. Die Amerikaner befürchten, dass die Akzeptanz eines nuklearen Nordkoreas – trotz der Realität dessen, was dies in der Praxis bedeuten könnte – einer Form von Appeasement gleichkommt, der das System der nichtnuklearen Proliferation schwächt. Washington ist auch nicht daran interessiert, Zugeständnisse bei seiner Militärpräsenz in Südkorea zu machen, indem es einen "Frieden" erleichtert.

Meinung Chinas Reaktion gegenüber den USA bezüglich der Ukraine ist aufschlussreich

Die Wahrheit ist jedoch, je länger die USA versuchen, Nordkorea zu ignorieren oder es mit mehr Sanktionen zu gängeln, desto mächtiger wird Pjöngjang. Dies macht es schwieriger, die nuklearen Fähigkeiten des Landes durch Dialog oder mittels Abkommen zur Rüstungskontrolle einzudämmen.

Es ist einfach, Nordkorea aufgrund seiner schwachen Wirtschaft zu unterschätzen, aber das Land macht zweifellos Fortschritte in mehreren Bereichen, einschließlich bei Hyperschallraketen. Wenn mit Diplomatie keine Fortschritte erzielt werden können, wird Kim weitere Tests mit ballistischen Interkontinentalraketen durchführen, in der Hoffnung, mit diesen Raketen irgendwann das amerikanische Territorium auf Guam erreichen zu können und so Bidens Aufmerksamkeit zu erregen.

Einige mögen nun sagen, dass es bereits zu spät ist. Tatsächlich ist Pjöngjang schon in den Krisenmodus zurückgekehrt und eskaliert die Spannungen rapide. Je mehr es ignoriert wird, desto stärker wird es drängen. Das Ergebnis ist, dass Biden nun vor schwierigen Entscheidungen steht, da er eine überdehnte Außenpolitik verfolgt, die davon besessen ist, die absolute Hegemonie über alle Grenzen hinweg zu behaupten. Sein bisheriger Fehler bestand darin, anzunehmen, dass er durch den Fokus auf China andere Themen einfach auf Eis legen und Themen wie Nordkorea ignorieren kann, solange Sanktionen in Kraft sind.

Kim Jong-un hat ihn daran erinnert, dass er das nicht machen kann. Er versucht, Biden mit einem Ultimatum in die Ecke zu drängen, dass er ein nuklear bewaffnetes Nordkorea als das akzeptiert, was es ist, und mit ihm verhandelt. Die Alternative besteht darin, sich mit einem zunehmend unzufriedenen Pjöngjang und seiner wachsenden Nuklearkapazität zu befassen, denn letzteres stellt ein erheblich schlechteres Szenario für amerikanische Interessen dar.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Übersetzt aus dem Englischen.

Tom Fowdy ist ein britischer Autor und Analytiker für Politik und internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Ostasien. Er twittert unter @Tom_Fowdy

