Pjöngjang spricht unheilvolle Warnung an Washington aus

Nordkorea könnte die Welt erschüttern, indem es eine Rakete auf die USA abfeuert. Dies verkündete das Außenministerium in Pjöngjang. Andere Länder würden ihre Zeit damit verschwenden, sich Washington in blindem Gehorsam zu unterwerfen.

In einer Erklärung vom Dienstag behauptete Nordkorea, es könne "die Welt erschüttern", indem es eine Rakete auf die Vereinigten Staaten abfeuere. Man verfüge über Wasserstoffbomben, Interkontinentalraketen und Hyperschallraketen, hieß es aus Pjöngjang. Das nordkoreanische Außenministerium erklärte Reuters zufolge:

"In der heutigen Welt, in der viele Länder ihre Zeit damit verschwenden, den Vereinigten Staaten mit Unterwerfung und blindem Gehorsam zu begegnen, gibt es nur unser Land auf diesem Planeten, das die Welt erschüttern kann, indem es eine Rakete auf das US-amerikanische Festland abfeuert." "Es gibt mehr als 200 Länder auf der Welt, aber nur wenige haben Wasserstoffbomben, interkontinentale ballistische Raketen und Hyperschallraketen."

Pjöngjang bezeichnete die jüngste Reihe von Raketentests ebenfalls als "bemerkenswerte Erfolge", betonte aber, dass das Land letztlich nur an einer "Kriegsabschreckung" interessiert sei.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte der Nachrichtenagentur The Hill, Washington sehe in Pjöngjang "eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit sowie für globale Nichtverbreitungsabkommen über Atomwaffen", betonte aber, dass die USA "keine feindlichen Absichten" gegenüber der zurückgezogen lebenden Nation hegten.

Die USA seien entschlossen, die Reichweite der "gefährlichsten Waffenprogramme" Nordkoreas zu begrenzen und die Sicherheit des US-Militärs und seiner Verbündeten zu gewährleisten.

Nordkorea hat allein in diesem Jahr bereits sieben Raketentests durchgeführt. Mehrere Raketen wurden in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Vergangene Woche bestätigte Pjöngjang, erstmals seit dem Jahr 2017 eine ballistische Mittelstreckenrakete des Typs Hwasong-12 abgefeuert zu haben. Es wird angenommen, dass die Rakete in der Lage ist, das US-Territorium Guam zu erreichen.

