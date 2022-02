UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit nordkoreanischen Raketentests

Seit Jahresbeginn hat Nordkorea schon mehrere Raketentests unternommen. Der jüngste weckt nun auch das Interesse des UN-Sicherheitsrats in New York. Das Thema der Gespräche am Donnerstag wird voraussichtlich der Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete sein.