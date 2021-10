Fauci vor Gericht! Tierschützer und Menschenrechtler sollten es gemeinsam anstreben

Die Veröffentlichung einer Reihe grausiger Experimente an Welpen hat Nutzer in den sozialen Medien veranlasst, die Verhaftung von "Amerikas Oberarzt" Anthony Fauci zu fordern. Doch wo waren alle, als seine Arbeit Menschen Schaden zufügte? Warum brauchte es eine alte Geschichte, um die Leute davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, Fauci vor Gericht zu stellen?

Ein Kommentar von Helen Buyniski

Bilder zweier bedauernswerter Beagle-Welpen, deren Köpfe in quadratischen Kisten eingeschlossen sind, während sie hilflos auf einem Tisch liegen, haben Amerikas Herz zerrissen, seit diese Aufnahmen vom White Coat Waste Project (WCWP) ins nationale Rampenlicht gerückt wurden. Das WCWP ist eine Gruppe, die Forschungslabors der US-Regierung ins öffentliche Bewusstsein bringt, in denen Tierquälerei und weiterer Missbrauch öffentlicher Gelder begangen werden.

Millionen an Steuergeldern wurden verwendet, um Welpen in Labors in und außerhalb der USA im Wesentlichen zu Tode zu foltern, so die Organisation. Sie förderte Beweise für die Grausamkeiten in Form von über 21 Millionen US-Dollar zutage, die für insgesamt vier Experimente ausgegeben wurden – keines davon war medizinisch notwendig. Ein Experiment beinhaltete das Durchtrennen der Stimmbänder von 44 Welpen, damit sich die Wissenschaftler nicht mit dem Bellen und Jaulen der Tiere konfrontiert sehen mussten, während man ihnen Schmerzen zufügte. In diesem Experiment sperrte man im Laufe von 22 Monaten die Köpfe der Welpen absichtlich zusammen mit Sandfliegen jeweils in einen Netzkäfig. Dies hinderte die jungen Hunde daran, die Insekten zu verscheuchen, bis diese schließlich deren Köpfe bei lebendigem Leib auffraßen.

Das sind in jeder Hinsicht abscheuliche Dinge, die weit über eine überspitzte Darstellung des Bösen hinausgehen. Tatsächlich sagte sogar der republikanische Senator aus Texas Ted Cruz, er halte die Tweets, die er über Fauci gelesen hatte, dass dieser "buchstäblich Welpen quält", für "metaphorisch". Doch während die Empörung darüber berechtigt ist, sind diese Vorgänge nichts Neues. Man könnte sich fragen, warum sich die Öffentlichkeit erst jetzt gegen Fauci wendet, nachdem bekannt wurde, dass sein Nationales Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) seit Jahren Welpen für schreckliche Experimente missbraucht, darunter das oben beschriebene aus dem Jahr 2016.

Die letzte staatliche finanzielle Förderung floss im Jahr 2020 an das Institut von Fauci. Das bedeutet, dass Anthony Fauci in den Medien als Amerikas Doktor gefeiert wurde und für Fotos mit Hunden anderer Leute posierte, während dieses Institut hilflose Tiere an der Universität von Georgia bei lebendigem Leib aufgeschnitten hatte. Das WCWP bezeichnete seine Enthüllungen als "weiteren internationalen Skandal rund um Fauci", was impliziert, dass es weitere Episoden im Leben des ruhmhungrigen Arztes geben muss.

Man muss sich fragen, warum die breite gegenwärtige Empörung über Fauci wegen Tierquälerei nicht mit einer gleichwertigen – wenn nicht gar energischeren – Empörung über die Verbrechen des Arztes gegen die Menschlichkeit einhergeht? Die Hände von Fauci sind sowohl mit dem Blut von Menschen als auch mit dem von Tieren befleckt: von seiner enthusiastischen Unterstützung von Forschungen zur Manipulation von Viren (GoF), um ihnen eine spezifische Wirkungsweise zu verleihen, bis hin zu seinen Bemühungen, ein billiges, wirksames Medikament, das während der AIDS-Epidemie Tausende von Leben hätte retten können, zugunsten einer hochgiftigen Alternative außer Acht zu lassen.

Tatsächlich spiegelt Faucis Verhalten während des COVID-19-Ausbruchs – billige, aber wirksame Behandlungen zugunsten teurer Alternativen ohne Wirksamkeitsnachweise zu verwerfen – auf unheimliche Weise seine Handlungen in den Anfangsjahren von AIDS wider. Tausende Menschen sind in beiden Fällen gestorben, nachdem Fauci tödliche oder unwirksame Medikamente propagiert hatte – allen voran das gescheiterte Krebsmedikament AZT in den 1980er Jahren sowie das gescheiterte Ebola-Medikament Remdesivir in den vergangenen zwei Jahren –, während in den Regalen der Apotheken sicherere und wirksamere Mittel standen. Tatsächlich wurde das hochpreisige antivirale Remdesivir für die Behandlung gegen COVID-19 angepriesen, trotz fehlender klinischer Studien darüber, dass es tatsächlich Leben rettet. Stattdessen wurde das Medikament in mehreren Studien mit multiplem Organversagen in Verbindung gebracht.

Enthüllungen, wonach Mitglieder des Nationalen Instituts für Gesundheit, zu dem das Institut von Fauci gehört, hohe Investitionen beim Pharmaunternehmen Gilead getätigt haben, dem Hersteller von Remdesivir, sowie Investitionen in Moderna, einen der Hersteller eines mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19, haben weitere Fragen darüber aufgeworfen, von welchen Motiven Fauci während der COVID-19-Pandemie geleitet wurde.

Fauci wurde auch wiederholt beim Lügen über seine Beteiligung an einer Gain-of-Function-Forschung erwischt, die darauf abzielte, Coronaviren von Fledermäusen für den Menschen ansteckender zu machen. Trotz seines neuerdings vehementen Abstreitens, solche Forschungen auch nur finanziert zu haben, verteidigte er ebendiese Forschung zuvor mit dem Argument, dass jedes Wissen, das durch die Stärkung des infektiösen Potenzials solcher Krankheitserreger gewonnen wird, es "das Risiko wert ist", versehentlich eine Pandemie auszulösen.

Ob die durch sein Institut finanzierte Forschung eine Rolle beim Ausbruch der aktuellen COVID-19-Pandemie gespielt hat oder nicht, ist nicht bewiesen. Doch dass Fauci furios um den heißen Brei herumredet – zu den Fragen rund um das Labor im chinesischen Wuhan oder zu den GoF-Forschungen im Allgemeinen –, tut ihm keinen Gefallen.

Allerdings ruft nichts davon etwas Vergleichbares hervor wie der wütende Aufschrei der Empörung von Hundeliebhabern in den sozialen Medien. Das gleiche Kontingent von Empörten, das Länder wie China und Vietnam dazu auffordert, kein Hundefleisch mehr zu essen, dabei mit der einen Hand eine Petition dagegen unterschreibt und mit der anderen in einen gut gebratenen Burger beißt, besteht auf die Schließung von "barbarischen" Nassmärkten in Asien wie jenem in Wuhan. Dort soll, so wurde uns gesagt, Ende 2019 das neuartige Coronavirus ausgebrochen sein. Das Problem, das diese Gruppe der Empörten hat, ist weniger die Tierquälerei an sich, sondern vielmehr, an solche Grausamkeiten erinnert zu werden. Sie warten lieber ab, bis ihr Fleisch in einem Supermarkt in Plastik eingeschweißt und in der Gefriertruhe liegt, als sich auf einem Markt ein Hühnchen aus dem Käfig herauszusuchen und es vor Ort schlachten zu lassen.

Letztlich wäre die Verhaftung von Fauci ein Ziel, das Tierschützer, Menschenrechtsaktivisten und die normalerweise komatösen Mitglieder des Kongresses gemeinsam verfolgen sollten – von Letzteren haben 24 tatsächlich einen Brief unterzeichnet, in dem sie Antworten vom einst unberührbaren Coronavirus-Papst fordern. Es darf dem kleinwüchsigen Arzt nicht erlaubt bleiben, seine wahren Verbrechen weiter zu verfolgen – sei es Profite aus der Pandemie zu erzielen, die Finanzierung von GoF-Forschung in China, was zu dem Zeitpunkt illegal war, oder Meineide bei Zeugenaussagen vor dem Kongress. Fauci hat viel zu verantworten. Dutzende getötete Welpen sind nur die Spitze des Eisbergs.

Leider würde eine Verhaftung von Fauci, aufgrund der Wut der Bevölkerung über tote Welpen, das Buch über weitere strafrechtliche Verfehlungen von ihm schließen, egal wie abscheulich seine "echten" Verbrechen sind. So wie das bei anderen fröhlichen Architekten des COVID-19-Polizeistaates geschehen ist, wie zum Beispiel beim ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Genauso wie Cuomo wahrscheinlich nie für die Tausenden von toten, hilflosen älteren New Yorkern zur Rechenschaft gezogen werden wird, die aufgrund seines Befehls, diese zusammen mit Corona-positiven Patienten in Pflegeheime zu pferchen, wird Fauci seinen Ruhestand genießen dürfen – zusammen mit einer fetten Rente. Amerikanische Bürger, die durch sein Missmanagement in der COVID-19-Pandemie alles verloren haben, sollten dies nicht zulassen.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Übersetzt aus dem Englischen.

Helen Buyniski ist eine US-amerikanische Journalistin und politische Kommentatorin bei RT. Man kann ihr auf Twitter @velocirapture23 und auf Telegram folgen.

