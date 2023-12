Ein Land am Tropf: Ukraine erhält weitere 1,2 Milliarden US-Dollar von Weltbank

Mit dem jüngsten Darlehen erhöht sich die Summe der "Notfinanzierung", die Kiew gewährt oder zugesagt wurde, auf mehr als 38 Milliarden US-Dollar. Anfang November hatte Präsident Selenskij an die westlichen Unterstützer appelliert, dringend finanzielle Hilfe zu leisten.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Ukraine wird von der Weltbank ein Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,02 Milliarden Euro) erhalten, das von der japanischen Regierung garantiert wird, teilte die Weltbank am Freitag mit. Baerbock: Nachlassende öffentliche Aufmerksamkeit für die Ukraine ist "fatal" Das Geld soll zur Unterstützung von 29 sozialen Hilfsprogrammen für "die am meisten gefährdeten Menschen in der Ukraine" im Rahmen des Projekts INSPIRE (Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency) verwendet werden. Das Projekt ist laut Weltbank "ein integraler Bestandteil des internationalen Unterstützungspakets für die Ukraine zur Deckung ihres Finanzierungsbedarfs bis 2024". Mit der heutigen Ankündigung hat die Weltbank nun mehr als 38 Milliarden US-Dollar (rund 34,8 Milliarden Euro) an Notfinanzierung zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt. Dazu gehören Zusagen und Zusicherungen von Kreditgebern wie den USA, Japan, Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Spanien, Deutschland, Kanada, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Österreich, Finnland, Island, Irland, Indonesien, Litauen, Lettland, Belgien und Südkorea. Das von der Weltbank zu vergebende Geld entspricht den Erwartungen Kiews. Anfang November hatte der ukrainische Premierminister Denis Schmygal erklärt, dass das Land mit 1,1 Milliarden US-Dollar (rund 1,01 Milliarden Euro) von der Weltbank rechne. Er fügte hinzu, dass Kiew auch auf finanzielle Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank in Höhe von 162 Millionen Euro im Rahmen der Programme zur Wiederherstellung der Ukraine hoffe, während Norwegen und die Schweiz 190 Millionen Euro bereitstellen würden. Österreichischer Außenminister: "Westen darf keine Angst haben, sich mit Russen zusammenzusetzen" Die Militärhilfe der EU für die Ukraine beläuft sich seit Beginn des Konflikts auf 27 Milliarden Euro und wird ständig aufgestockt, was einen neuen Höchststand in der Geschichte der Union darstellt. Die Militärhilfe umfasste Munition, Luftabwehrsysteme und Panzer, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform im letzten Monat berichtete. Anfang November appellierte Präsident Wladimir Selenkij an die westlichen Unterstützer, dringend finanzielle Hilfe zu leisten, um den wachsenden finanziellen Druck auf die Ukraine zu lindern. Selenkij äußerte seine Besorgnis über die wirtschaftliche Stabilität des Landes und betonte die Notwendigkeit einer sofortigen Unterstützung, um die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Landes zu verbessern. Der Präsident hatte gesagt: "Wenn Sie uns finanziell nicht unterstützen können, geben Sie uns bitte einen Kredit, und wir werden ihn zurückzahlen." Nach Angaben der Weltbank wird die ukrainische Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 3,5 Prozent wachsen, nachdem sie bis 2022 um 29,1 Prozent geschrumpft ist. Die wiederholten Rufe der Ukraine nach mehr Geld und Waffen sind seit Beginn des Konflikts immer lauter geworden, auch aus der Befürchtung heraus, dass sich eine gewisse "Müdigkeit" bei den Unterstützerländern breit machen könnte. Mehr zum Thema – Nach gescheiterter Gegenoffensive: Kiew will Befestigungen an der Front verstärken

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.