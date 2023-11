Österreichischer Außenminister: "Westen darf keine Angst haben, sich mit Russen zusammenzusetzen"

Österreichs Außenminister Schallenberg warnt vor "lebensbedrohlichen Echokammern in den internationalen Beziehungen". Er begrüßt die Entscheidung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE), dem russischen Außenminister die Teilnahme an der Jahrestagung zu ermöglichen.

Quelle: AFP © Brendan Smialowski

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg hat die westlichen Länder vor den Gefahren gewarnt, die sich aus der Weigerung ergeben, mit Russland zu sprechen, und vor den Risiken von "Echokammern" in der internationalen Politik. Schallenberg begrüßte die Entscheidung des nordmazedonischen Vorsitzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE), dem russischen Außenminister Sergei Lawrow die Teilnahme an der Jahrestagung in dieser Woche in Skopje zu ermöglichen. Schallenberg sagte: "Der Westen darf keine Angst haben, sich mit den Russen zusammenzusetzen. Ich glaube, dass die Tendenz, in der Außenpolitik in unsere eigenen Echokammern abzutauchen, lebensbedrohlich ist." Er fügte hinzu, dass die in der OSZE betriebene Diplomatie "klassischer Multilateralismus im besten Sinne" sei. Vier Außenminister boykottieren OSZE-Treffen in Skopje - Wegen Lawrows Teilnahme Der österreichische Spitzendiplomat erinnerte daran, dass er im vergangenen Jahr – als Polen den einjährigen rotierenden Vorsitz in der OSZE übernahm und Lawrow die Teilnahme verweigerte – der einzige westliche Außenminister war, der die Weigerung kritisierte, den russischen Außenminister einzuladen. Das Gipfeltreffen der OSZE-Außenminister findet vom 30. November bis 1. Dezember statt. Lawrow ist bereits am späten Mittwochabend in die nordmazedonische Hauptstadt geflogen. Sein Flugzeug überflog die Türkei und Griechenland, obwohl ursprünglich geplant war, dass er Bulgarien überfliegen würde. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS weigerte sich Bulgarien, seinen Luftraum für Lawrows Flugzeug zu öffnen, wenn die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit an Bord wäre. Estland, Lettland und Litauen erklärten, sie würden nicht an dem OSZE-Treffen teilnehmen, verurteilten die erwartete Teilnahme Moskaus an der Veranstaltung und erklärten, sie würden die Entscheidung, Lawrow einzuladen, "zutiefst bedauern". Auch der polnische Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk erklärte gegenüber Reportern, dass er weder an dem Gipfel teilnehmen noch Vertreter entsenden werde. Schallenberg erklärte, er könne diese Schritte "emotional verstehen", betonte jedoch, dass die OSZE in der Zeit nach dem Ende des Ukraine-Konflikts "unersetzlich" sein werde. "Wir brauchen in Zukunft mehr OSZE und nicht weniger", fügte er hinzu. Mehr zum Thema – Lawrow trifft zu OSZE-Treffen in Skopje ein

