"Architekt" der Russland-Sanktionen beklagt Sperrung seiner westlichen Bankkonten

Sergei Guriew war Teil einer internationalen Beratungsgruppe zur Entwicklung der Russland-Sanktionen. Er ist nun selbst von den Maßnahmen betroffen. Drei seiner Bankkonten wurden gesperrt.

© Bryan Bedder / Getty Images for Unfinished Live

Der in Russland geborene Wirtschaftswissenschaftler Sergei Guriew hatte den Westen im Hinblick auf die Sanktionen beraten, die sich am stärksten auf sein Heimatland auswirken könnten. Er gab am Mittwoch auf X zu, dass er selbst unter einigen der Maßnahmen zu leiden habe. Drei seiner eigenen Bankkonten seien geschlossen worden, verriet er. Russische Wirtschaft durch Sanktionen "in Trümmern"? – Sacharowa rechnet die Wahrheit vor Letzte Woche wurde Guriew vorgeworfen, durch die Restriktionen "Friendly Fire" zu verursachen. Nach Ansicht von Kritikern trügen diese wenig dazu bei, die Macht des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu untergraben, sondern schadeten vielmehr seinen Gegnern. Guriew ist Mitglied der Internationalen Arbeitsgruppe für Russland-Sanktionen, die nach ihren Ko-Vorsitzenden auch als Jermak-McFaul-Expertengruppe bekannt ist. Andrei Jermak leitet das Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. Michael McFaul, ehemaliger US-Botschafter in Moskau, ist ein prominenter westlicher Anti-Russland-Aktivist. Das Beratungsgremium hat 15 Papiere darüber veröffentlicht, wie Washington und seine Verbündeten am besten gegen Russland vorgehen könnten, und die Auswirkungen der Sanktionen bewertet. Guriews Rolle in der Gruppe wurde letzte Woche von einigen russischen Anti-Regierungs-Aktivisten und Medien hervorgehoben. SVTV News bezeichnete ihn und seinen Kollegen, den Wirtschaftswissenschaftler Sergei Alexaschenko, als "Architekten der Sanktionen". Keiner der beiden lebt in Russland. "Jetzt wissen wir, warum sich die Liberalen über gesperrte Bankkonten und andere Sanktionen aufregen, die normale Menschen und nicht Putin treffen. Denn die Liberalen erfinden diese Sanktionen nicht nur, sondern fordern auch ihre Verschärfung", sagte der liberale Politiker Michail Swetow, Herausgeber von SVTV News. Analyse Beschlagnahmte russische Vermögen: Ein Transfer Richtung Kiew birgt für den Westen große Risiken Die öffentliche Empörung über die Experten im Internet wird von der oppositionellen Mediengruppe Meduza begründet. Demnach träfen westliche Maßnahmen wie Reiseverbote und die Verweigerung von Bankdienstleistungen vor allem russische Staatsangehörige, die gegen die Regierung seien, und insbesondere diejenigen, die im Zuge der Ukraine-Krise aus ihrer Heimat geflohen seien. Guriew hat sich inzwischen von einigen der ihm zugeschriebenen Empfehlungen der Jermak-McFaul-Gruppe distanziert. Er erklärte, dass "ich mich aus Zeitmangel nicht an der Arbeit an den meisten Berichten beteiligen konnte, weshalb ich sie nicht unterzeichnet habe." Er befürwortete fünf Runden von Restriktionen. Ihm zufolge dienten sie dazu, "die Fähigkeit von Putins Militärindustrie" zu untergraben, die russischen Haushaltseinnahmen zu erhöhen und Sanktionen zu vermeiden. SVTV News zitierte ihn aus einem kürzlich gegebenen Interview. Darin sprach er unter anderem über die von einigen EU-Nachbarn im September verhängten Fahrverbote für in Russland zugelassene Autos. Mehr zum Thema - Russlands Rache gegen das hochnäsige Europa muss im Voraus vorbereitet werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.