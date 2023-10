Nur ein "slawischer Bruderkrieg"? Viktor Orbáns Formulierung auf dem Prüfstand

Von Andrew Korybko

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete den Ukraine-Konflikt in einer Stellungnahme von Freitag als "slawischen Bruderkrieg". Er ging nicht näher darauf ein, warum er diese besondere Formulierung wählte. Er wollte aber offenbar betonen, dass andere aufhören müssen, Öl ins Feuer zu gießen. Dies deckt sich mit der Haltung Budapests gegenüber dem Konflikt, die im Widerspruch zu der seiner westlichen Verbündeten steht, die diesen stattdessen globalisieren wollen. Dennoch ist seine Beschreibung aus den Gründen, die nun erläutert werden, fragwürdig.

Aus russischer Sicht ist die Ukraine lediglich ein Stellvertreter der NATO, der einen hybriden Krieg gegen Russland führt. Durch die Umdeutung des Konflikts in einen "slawischen Bruderkrieg" besteht die Gefahr, dass die Rolle des Staatenblocks bei der Provokation und Aufrechterhaltung des Konflikts übersehen wird, während man sich auf die gemeinsamen ethnischen Bindungen zwischen Russland und der Ukraine konzentriert. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass die Ukraine in der Lage ist, sich gegen Russland zu behaupten, was faktisch nicht stimmt, da sie nur dank der Unterstützung der NATO so lange überlebt hat.

Die Ukrainer werden wahrscheinlich einwenden, dass sie sich als eine von den Russen getrennte ethnische Gruppe betrachten und es daher höchst beleidigend ist, den Konflikt so zu beschreiben, wie Orbán es getan hat. Aus ihrer Sicht birgt eine solche Darstellung die Gefahr, dass die souveräne Staatlichkeit der Ukraine untergraben wird, da sie die Möglichkeit andeutet, dass ein größerer Teil des Landes, das die Ukraine für sich beansprucht, Russland einverleibt werden könnte – und möglicherweise sollte. Sie suggeriert auch, dass beide Parteien eine Mitschuld an dem Konflikt tragen, was Kiew nicht zugeben will.

Auch wenn weder Russland noch die Ukraine dies zugeben werden, stimmen sie doch stillschweigend einigen Punkten des anderen zu. Präsident Putins magna opus vom Juli 2021 "Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern" schließt mit der Anerkennung der eigenständigen ethnischen Identität und souveränen Staatlichkeit der Ukraine. Ebenso will Kiew nicht, dass die Welt denkt, dass es bisher weitgehend aus eigener Kraft überlebt hat, damit jene im Westen, die es nicht unterstützen wollen, kein weiteres Argument für die Einstellung der Hilfe haben.

Nach der konstruktiven Kritik an Orbáns fragwürdiger Beschreibung des Ukraine-Konflikts als "slawischer Bruderkrieg" ist es nun an der Zeit, die Aufmerksamkeit auf seine Verdienste zu lenken. Abgesehen von dem, was in der Einleitung erwähnt wurde, wollte er vielleicht auch seinen Glauben an das aufkommende zivilisatorische Paradigma der internationalen Beziehungen zum Ausdruck bringen. Diese Denkschule geht davon aus, dass Zivilisationen bei der Gestaltung der Weltordnung ähnlich handlungsfähig sind wie Staaten und wurde teilweise in das jüngste außenpolitische Konzept Russlands aufgenommen.

Vor dem Hintergrund dieses Paradigmas wird durch den Verweis des ungarischen Staatschefs auf den "slawischen" und "brüderlichen" Charakter des Ukraine-Konflikts dessen Wesen neu begriffen. Anstatt das Ergebnis eines vom Westen provozierten internationalen Sicherheitsdilemmas zu sein, wie Russland es sieht, oder ein sogenannter "imperialer Eroberungskrieg", wie die Ukraine behauptet, kann er jetzt als ein innerzivilisatorischer Konflikt zwischen slawischen Mitbürgern betrachtet werden, der allerdings von der westlichen Zivilisation provoziert und aufrechterhalten wird.

Es gibt also Gründe dafür, die Ukraine als eine Art "Überläufer" aus der slawischen Zivilisation zu bezeichnen, weil sie sich umfassend von Russland distanzieren wollte und sich zu diesem Zweck informell mit dem Westen verbündet hat und mit der NATO konspirierte, um heimlich die nationalen Sicherheitsgrenzen ihres Nachbarn zu überschreiten. Hätte Russland auf seine Spezialoperation verzichtet und stattdessen den Ereignissen ihren natürlichen Lauf gelassen, wäre die Ukraine unweigerlich zum "Slawischen Trojanischen Pferd" der westlichen Zivilisation geworden, um Russland zu balkanisieren.

In diesem Szenario würde die slawische Zivilisation – oder besser gesagt, die eurasische Zivilisation Russlands, in der die Slawen historisch gesehen die wichtigste staatsbildende Rolle gespielt haben – nach ihrer mehrdimensionalen Eroberung durch die westliche Zivilisation mit der Zeit aufhören zu existieren. Dieses Ergebnis würde eine beispiellose Ausbreitung der westlichen Zivilisation über Nordeurasien bedeuten, die die Bühne für einen Zusammenstoß mit der chinesischen Zivilisation in den (dann ehemaligen) slawischen/russischen Gebieten bereiten könnte.

Um diese zivilisatorische Interpretation des Ukraine-Konflikts zu vereinfachen, nutzte die westliche Zivilisation die eigensinnige ukrainische Komponente der slawischen Zivilisation nach deren postsowjetischer Unabhängigkeit als souveräner Staat durch die Kultivierung eines extremen Nationalismus aus, um den russisch-zentrischen slawischen Gegner zu spalten und zu beherrschen. Mit seiner Sonderoperation führte Russland keinen "imperialen Eroberungskrieg", sondern versuchte, einen solchen imperialen Krieg des Westens abzuwenden, indem es den Status der Ukraine als "Trojanisches Pferd" neutralisierte.

Es könnte sein, dass Orbán den Ukraine-Konflikt nicht in diesem Ausmaß neu konzipieren wollte, indem er ihn als "slawischen Bruderkrieg" bezeichnete, sondern lediglich eine kreative rhetorische Verzierung zu seinen Bemühungen hinzufügen wollte, die darauf abzielte, andere westliche Länder davon abzuhalten, weiter Öl ins Feuer zu gießen. Doch auch wenn dies der Fall sein sollte, hat seine Sprache unbeabsichtigt eine neue Art der Interpretation inspiriert. Experten täten daher gut daran, auf diesem Paradigma aufzubauen, um herauszufinden, welche weiteren Erkenntnisse es enthält.

Aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

Mehr zum Thema – Immer noch keine Vernunft in Washington?