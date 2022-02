Wer sind die bewaffneten US-Amerikaner, die in den Schützengräben der Ostukraine operieren?

Eine Analyse von Sasha Nagiba, RT-Redakteurin

Kriegshungrige bewaffnete Ausländer in Kampfkleidung verherrlichen den Konflikt im Donbass

Stakkatoartig fallen Schüsse. Stille, Dunkelheit, Piepen, Blitz, Explosion. Dramatische Musik. Undeutliches Geschrei. Artilleriesalven in den Schatten. Düsenabgase. Spezialeinheiten, die mitten in der Nacht operieren. All das ist auf den Social-Media-Konten der Forward Observations Group (FOG) zu sehen, die eine unkontrollierbare Oase des Militärpornos zu sein scheinen.

"Ich fange an zu glauben, dass du nicht in Paris bist", lautete ein Screenshot einer Textnachricht, die die Gruppe kürzlich über Instagram Stories geteilt hat, wo sie auch über ihre aktuelle Reise durch die Ostukraine berichtet.

Der oft als "eingefroren" bezeichnete Konflikt zwischen Regierungstruppen und Separatisten in der als Donbass bezeichneten Region flammte 2014 auf, nachdem gewaltsame Straßenproteste zum Sturz der ukrainischen Regierung geführt hatten. Kiew entsandte Truppen in Teile der russischsprachigen Regionen Donezk und Lugansk, die sich weigerten, das neue Regime anzuerkennen. Im März 2015 war der Konflikt zum Stillstand gekommen, doch seither kommt es dort immer wieder zu sporadischen Kämpfen.

In den letzten Monaten haben westliche Politiker spekuliert, dass Moskau, dem vorgeworfen wird, die Separatisten zu kontrollieren, eine Großoffensive gegen seinen Nachbarn plant. Die Anschuldigungen stützen sich auf die angebliche Aufstockung der russischen Truppen in Grenznähe. Der Kreml hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Die USA und das Vereinigte Königreich haben letzte Woche mit der Lieferung "tödlicher Hilfsgüter" an die Ukraine begonnen, um eine angebliche russische Aggression zu vereiteln. Fast 100 Tonnen "tödliche Hilfe", darunter Munition für die "Verteidiger der Ukraine an vorderster Front", wurden am 22. Januar geliefert, wie die US-Botschaft in Kiew mitteilte.

Unter diesen Umständen konnte eine Reihe von Fotos aus dem Donbass, die eine Gruppe von Amerikanern in Kampfausrüstung mit Schusswaffen zeigen, nicht unbemerkt bleiben. Die Gruppe Forward Observations, die offenbar hauptsächlich aus ehemaligen amerikanischen Soldaten besteht, geriet ins Rampenlicht, nachdem russische militärbezogene Social-Media-Communities begannen, über deren Online-Prahlerei über den Aufenthalt in der Konfliktzone zu diskutieren.

Männer mit "Stars and Stripes" teilten Bilder von sich, deren Gesichter verschwommen waren, als sie in Sjewjerodonezk ankamen. Dort ist die 53. separate mechanisierte Brigade der ukrainischen Bodentruppen stationiert. Sie besteht offenbar aus ehemaligen Kämpfern des berüchtigten, derzeit nicht existierenden Freiwilligenbataillons Ajdar, das von rechtsgerichteten Personen geführt wurde, die in den Medien häufig als "Neonazis" bezeichnet werden.

"... die Auffüllung der ukrainischen Schützengräben mit amerikanischen Selbstmordattentätern. Aber das Lustigste ist, dass die Amerikaner selbst all dies zusammen mit ukrainischen Soldaten filmen und dann selbst ins Internet hochladen. Es ist entweder das eine oder das andere. Entweder betrachten die Amerikaner ihre Anwesenheit in den ukrainischen Stellungen als einen Besuch im Zoo, oder sie arbeiten für den GRU", schrieb der Telegram-Kanal Joker DNR, der in den Medien als "ukrainischer Militärinsider" bezeichnet wird.

Andere bezeichneten die Soldaten schnell als "Söldner". Auch die Medien griffen die Behauptungen auf. Der Chef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, kommentierte die Angelegenheit mit den Worten, dass westliche "Söldner" in der vom Krieg zerrissenen Donbass-Region "präsent" seien, obwohl die Geheimdienstinformationen sehr "mit Vorsicht" zu behandeln und nichts als "offiziell" deklariert worden sei. Die Weitergabe von Standortdaten bis hin zu exakten Geokoordinaten, die für jedermann einsehbar sind, könnte jedoch für private Militärdienstleister etwas zu untypisch sein.

Was ist die Forward Observations Group?

Die Website der Forward Observations Group bietet keinerlei Informationen darüber, wer die Gruppe ist oder was sie tut. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war die einzige Information auf der Website eine Beschreibung eines "Trauma-Beutels", der für 85 Dollar erworben werden kann.

Obwohl einige Google-Suchergebnisse sie als "Verteidigungsunternehmen" bezeichnen, das "Sicherheitsberatung und taktisches Training" anbietet, antwortete Forward Observations auf die Frage von RT nach ihrer Selbstidentifikation mit den Worten: "Wir verkaufen Waren und haben drei Bildbände veröffentlicht." Und das haben sie.

Allein diese Information lässt vermuten, dass sie die ukrainischen Streitkräfte auf eine Modewoche in Kiew vorbereiten oder sie darin schulen, wie man ein erstklassiger Instagram-Influencer wird. Derrick Bales, der Gründer der Gruppe, machte letztes Jahr genau unter dieser Bezeichnung Schlagzeilen. "Ex-US-Soldat, der zum Influencer wurde, wird für seine Ukraine-Kriegsreise mit Neonazis kritisiert", berichtete Vice World News damals. Eines der Bilder, die Bales damals postete, trug die Überschrift "up to some s**t in Ukraine", und auf einem anderen Bild war der US-Bürger mit einem Sturmgewehr zu sehen.

Seine Abonnenten wetterten gegen ihn, nachdem sie bemerkt hatten, dass auf einigen der Fotos Wadim Lapajew alias "Balak" zu sehen war. Diesen beschrieb das von der US-Regierung finanzierte Bellingcat-Netzwerk 2018 als radikalen Neonazi, der im ultranationalistischen Asow-Bataillon gedient hatte. Im Gespräch mit Vice betonte Bales jedoch, dass er während seines Aufenthalts in der Ukraine nie an Kampfhandlungen teilgenommen habe.

Ein westlicher geopolitischer Telegram-Nachrichtenkanal mit engen Verbindungen zur militärischen Gemeinschaft und zu Sicherheitsspezialisten, /CIG/Telegram | Counter Intelligence Global, hat die Bezeichnung "Instagram-Influencer" verdoppelt und hinzugefügt, dass die Gruppe "eine Nischenmarketing- und Werbestrategie hat, die sich um den Krieg dreht". Die mit der Angelegenheit vertraute Quelle von CIG hat sie weiter als "Veteranen-Brüder" beschrieben, die "ihren Traum leben".

Die Gruppe scheint auch mit GBRS verbunden zu sein, für die sie einige Werbematerialien produziert hat, die auf YouTube verfügbar sind. Die GBRS-Gruppe bezeichnet sich selbst als "ein von Veteranen geführtes, erstklassiges Schulungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich unermüdlich dafür einsetzt, Endnutzern in militärischen, bundesstaatlichen, staatlichen und kommunalen Spezialeinheiten wichtige Fähigkeiten und Erfahrungen aus der Praxis zu vermitteln". Sie bieten vor allem taktische Schulungen an, wie z. B. den Umgang mit Schusswaffen, Operationen mit reduzierter Signatur, Bewertung der physischen Sicherheit und mehr.

"FOG sind in erster Linie Idioten, die existieren, um LARPern das Geld aus der Tasche zu ziehen [LARPer: Live Action Role Play, Scherzbegriff für Leute, die militärische Ausrüstung kaufen oder Airsoft spielen und wenig bis gar keinen Bezug zum Militär haben – Anm. d. Red.] Die FOG-Mitarbeiter selbst sind eine Mischung aus pensionierten SF [SOF, Special Operations Forces – Anm. d. Red.], Larpers und Polizisten", so eine weitere Quelle von Sicherheitsexperten.

Gelegentlich verkauft die Gruppe Merchandising-Artikel wie Kapuzenpullis, T-Shirts und, wie bereits erwähnt, Trauma-Beutel.

Auf Anfrage von RT beschrieb eine anonyme Quelle aus der Sicherheitsberatungsgruppe die FOG als "eine sehr lose Gruppe", die "mehr oder weniger Fan-Inhalte" austauscht, während "die Jungs, die tatsächlich involviert sind, kommen und gehen und irgendwie ihre eigenen Sachen machen".

Eine andere Quelle aus der paramilitärischen Gemeinschaft bestätigte, dass FOG aus Army Rangern, SOFs, CAGs (Combat Applications Group, Airborne, Delta Force) und SEALs [(ehem.) Angehörige der US-Navy-Spezialeinheiten – Anm. d. Red.] besteht. "Sie [bringen] alle Arten von LARP in einigen Gebieten in den USA zusammen, viele ihrer Treffen finden in Vegas statt. Sie haben eine Menge Verbindungen zur Industrie und zu den aktiven Soldaten", sagte er.

Die von der Gruppe veröffentlichten Bücher unterstützen dieses Bild. Sie enthalten Militärfotografie, vor allem im Zusammenhang mit SOF, sowie als Gast verfasste Kampftagebücher, Ratschläge für Operateure, Essays, Interviews und Predigten darüber, wie man das Leben leben sollte. "Manchmal träume ich davon, den Tod eines Kriegers zu sterben. Einen glorreichen Tod. Im Kampf, in einer Flamme von Gewehrfeuer und Ruhm zu sterben. Mit meinen Brüdern zu kämpfen", schrieb ein Autor, der in einem der Bücher als Snake Plissken bezeichnet wird.

"Sei wie wir. Konzentriere diese Intensität darauf, der härteste Motherf**ker auf diesem Planeten zu sein. Akzeptiere kein Nein als Antwort, überdenke deine Entscheidungen nicht, und sei immer der Erste. Wenn du den Glanz und Glamour willst, dann sei auf den Krieg vorbereitet, der damit einhergeht. Bereite dich richtig vor, und du wirst die lohnendste Erfahrung machen, die sich ein US-Bürger wünschen kann", schreibt die Gruppe. In einigen Teilen des Buches werden kontroverse Themen angesprochen, wie z. B. Frauen in den Spezialeinheiten oder psychische Probleme, die in der Gemeinschaft normalerweise als tabu gelten.

Eines der Bücher enthält auch ein anonymes Interview über Operationen der US-Spezialeinheiten in Syrien. Darin wird eine "Interaktion" mit "den Russen" erwähnt. "Sie [die Russen – Anm. d. Red.] haben 'versehentlich' das russische Äquivalent eines Tomahawk-Flugkörpers über unserer Patrouille abgeschossen. Sie kam uns viel zu nahe. (...) Wenigstens wäre es schnell gegangen."

Was macht FOG in der Ukraine?

Die Gruppe dokumentiert nicht nur jeden Schritt ihrer Reise und kommentiert gelegentlich den Stand der militärischen Ausbildung in der Ukraine, sondern hat auch angekündigt, dass sie die "verdeckten" Aktionen Russlands in der Region aufdecken will.

"Wir sind zu den vordersten Stellungen an der Front gereist, sind selbst durch die Schützengräben gelaufen und waren nur 300 Meter von den von Russland unterstützten Separatisten entfernt. Wir haben mit Soldaten und Kommandeuren einer Vielzahl von Einheiten gesprochen, die bei der Verteidigung der Ukraine eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben erfüllen", so FOG bei der Ankündigung eines kommenden YouTube-Videos, in dem das mögliche Szenario einer angeblichen russischen Invasion diskutiert wird.

"Ihre Präsenz in der Ukraine dient in erster Linie dazu, cool auszusehen und ihre Marke auf dem Rücken der sterbenden Ukrainer zu pushen", erklärte eine Quelle gegenüber CIG und erläuterte die Aktivitäten der Gruppe in der Region. "Ein durchschnittlicher FOG-Typ gibt der Infanterie in der Ukraine vielleicht leichte Tipps, aber bei Weitem nicht so viel, wie sie brauchen."

"Die Jungs in der Ukraine sind so etwas wie Touristen, ihre Version davon, wenn ein Instagram-Model für ein paar Tage auf eine Insel fährt: 'Ja, es macht Spaß', aber es geht hauptsächlich darum, Fotos zu machen und ihr Image zu verkaufen", bestätigte eine andere paramilitärische Quelle auf Anfrage von RT.

Mehr Ausländer in der Konfliktzone

Bei einem Treffen in Moskau in der vergangenen Woche behauptete der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu, dass private US-Militärfirmen eine "Provokation mit unbekannten chemischen Komponenten" vorbereiten und ihre Truppen in der Region Donezk stationieren.

"Wir haben die Anwesenheit von mehr als 120 Mitgliedern von US-Söldnergruppen in den Städten Awdejewka und Krasny Liman festgestellt, um Provokationen zu begehen. (...) Panzer, die mit nicht identifizierten chemischen Komponenten gefüllt waren, wurden in die Städte geliefert (...), um Provokationen zu begehen", sagte Schoigu laut der Nachrichtenagentur TASS. Moskau legte keine Beweise vor, um diese Behauptungen zu untermauern.

Mehrere Quellen innerhalb westlicher privater Militärfirmen haben darauf bestanden, dass es keine amerikanischen Söldner in der Ukraine gibt, weil die Ukrainer "einfach nicht zahlen können". "Selbst ein kleines Team einer großen amerikanischen Firma für ein Jahr hierher zu holen, würde mehr kosten als der gesamte ukrainische Verteidigungshaushalt", sagte ein privater Militärunternehmer RT. Der ukrainische Verteidigungshaushalt beträgt jährlich sechs Milliarden Dollar. "Bei einem Vertrag, an dem weniger als hundert Leute mit geringer Geschwindigkeit beteiligt sind, hat der Vertrag einen Wert von 15 Milliarden Dollar pro Jahr."

"Es ist für alle Beteiligten eine aussichtslose Angelegenheit, denn niemand will diesen Krieg aus einer Vielzahl finanzieller und rechtlicher Gründe auch nur anfassen", fügte ein anderer hinzu.

Ihm zufolge handelt es sich bei den Personen, die oft mit Söldnern verwechselt werden, in der Regel um unbezahlte Freiwillige mit wenig oder gar keiner einschlägigen Erfahrung.

"Die Söldner hätten diesen Krieg schon vor Jahren für die Ukraine gewinnen können", sagte er.

Quellen aus dem paramilitärischen Bereich zufolge bräuchten die meisten westlichen Söldner aufgrund der rechtlichen Probleme und des wirtschaftlichen Gefälles Hunderte von Millionen Dollar, um einen Kampf dort überhaupt in Betracht zu ziehen. "Für Einzelpersonen ohne eine Gruppe ist es im Grunde unmöglich, was ein großes Problem ist. Gruppen werden mit Straftaten überzogen und einzelne Männer können die Arbeit nicht machen, wenn man keine Gruppe hat, springt man einfach zwischen den Gruppen hin und her, bis man am Ende ohne Arbeit und unantastbar ist", so ein privater Militärunternehmer.

Darüber hinaus behauptete eine andere Quelle, dass "die Ukrainer auch denken, sie seien besser als der Westen und bräuchten uns nicht". "Die Ukrainer sagten uns, dass sie keine Ausbildung wollten oder brauchten, weil sie nach sechs Monaten Kampf gegen Russland mehr wüssten als wir und dies bis ins Grab beibehielten", sagte er und beschrieb seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit ukrainischen Streitkräften als Ausländer.

Nach Ansicht von Militärberatern sollten Freiwillige als Soldaten und nicht nur als Ausländer betrachtet werden. Die meisten Freiwilligen dürfen nicht unterrichten. Die Ukraine genießt seit geraumer Zeit den Ruf eines

"Knotenpunkts im breiteren Netzwerk des transnationalen Extremismus der weißen Vorherrschaft, der ausländische Kämpfer aus der ganzen Welt anzieht", wie das gemeinnützige Soufan Center schreibt.

Der Grund dafür ist die Kontroverse um das ukrainische Asow-Regiment (früher bekannt als Asow-Bataillon), das in Mariupol stationiert und in die Nationalgarde der Ukraine integriert ist. Es hat viele ausländische Freiwillige angezogen, die mit seinen rechtsextremen Ideen sympathisierten.

"Asow hat zig Millionen an US-Hilfen verloren und wurde von der ukrainischen Regierung vor allem deshalb vergewaltigt, weil sie sich mit einem halben Dutzend westlicher Nazis verbündet haben, die nichts von Wert geliefert haben. Das war ein großer Verlust, und jede Gruppe, die Westler ins Land gelassen hat, hat diese Erfahrung gemacht", so ein Sicherheitsberater gegenüber RT.

Gleichzeitig waren die Ukrainer ins Ausland gegangen, um militärische Kurse zu besuchen. Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass die European Security Academy (ESA), ein Unternehmen, das Fortbildungsprogramme für Sicherheitskräfte, Strafverfolgungsbehörden und das Militär anbietet, seit 2016 umfassende Schulungen zur Beherrschung von Kampffähigkeiten für Asow durchgeführt hat.

Die Medien enthüllten, dass eine große Gruppe aus der Ukraine, die zumindest zum Teil aus Asow-Veteranen sowie wahrscheinlich aus aktiven Mitgliedern der Bewegung und anderen rechtsextremen Aktivisten bestand, in einem ESA-Ausbildungszentrum in Polen eine Ausbildung absolvierte, die an die Ausbildung von Spezialkräften erinnerte.

"Ich kenne ein paar Leute, die diese Schule besucht haben. Sie ist sehr beliebt bei Möchtegerns, die ohne Ausbildung oder Erfahrung in der EU in den Sicherheitsbereich einsteigen wollen", sagte eine paramilitärische Quelle RT.

"Sind Asow-Kerle und andere Ukrainer ins Ausland gegangen, um beschissene Kurse zu belegen? Auf jeden Fall. Ist eine echte Vertragsfirma hierher gekommen, um sie wie echte Soldaten auszubilden, wie wir es zum Beispiel im Nahen Osten getan haben? Nein", sagte ein anderer.

Die USA sind berüchtigt dafür, dass sie paramilitärische Operationen zur Unterstützung von Aufständischen als verdeckte Operationen durchführen, mit dem Ziel einer plausiblen Bestreitbarkeit, angeführt von der CIA, wie im Nahen Osten. Im Januar veröffentlichte Yahoo News einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass die CIA ein geheimes intensives Trainingsprogramm in den USA für ukrainische SOFs beaufsichtigt.

Das Programm soll 2015 begonnen haben. Es beinhaltete

"sehr spezifisches Training von Fähigkeiten, die die Fähigkeit der Ukrainer, sich gegen die Russen zu wehren, verbessern würde", sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter Yahoo News.

Darüber hinaus, so eine mit dem Programm vertraute Quelle, "trainieren die Vereinigten Staaten einen Aufstand", und fügte hinzu, dass das Programm den Ukrainern beigebracht habe, "Russen zu töten".

Tammy Thorp, eine CIA-Sprecherin, sagte jedoch: "Andeutungen, dass wir einen bewaffneten Aufstand in der Ukraine ausgebildet haben, sind schlichtweg falsch."

