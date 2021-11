Österreich: Offiziere des Bundesheeres rufen zu Protest gegen Impfpflicht auf

Neben hohen Zahlen an Corona-Positiven eskaliert in Österreich zunehmend die politische Lage. Lockdown und Impfpflicht scheinen für viele das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben: Neben der FPÖ warben auch Teile des Bundesheeres für den Protestzug am Samstag in Wien.