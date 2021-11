Österreich beschließt Impfpflicht ab Februar

Als erstes Land in der EU führt Österreich eine Impfpflicht ein. Dies kündigte der österreichische Bundeskanzler Schallenberg am Freitagvormittag an und sprach von einem "langfristigen Wellenbrecher". Ab Montag geht Österreich wieder in den Lockdown.

Österreich leidet unter einer massiven vierten Infektionswelle, die nach Ansicht der Regierung mit den bisherigen Maßnahmen nicht gebrochen werden konnte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 990,7 Fällen pro 100.000 Einwohner (18. November 2021). Ganz Österreich geht am Montag in einen neuen Lockdown. Hierauf einigte sich die österreichische Bundesregierung in der Nacht zum Freitag in einer stundenlangen Bund-Länder-Runde.

Maximal 20 Tage soll der Lockdown andauern. Nach zehn Tagen will die Regierung prüfen, ob der Lockdown seine gewünschte Wirkung zeigt und die Inzidenzen zurückgehen lässt. Am 12. Dezember spätestens soll der Lockdown, zumindest für die geimpfte Bevölkerung, beendet sein. Seit Montag gilt bereits ein Lockdown für die Ungeimpften.

