Konflikt mit Iran: Saudi-Arabien stellt sich auf die Seite Israels

Saudi-Arabien hat sich in einer Mitteilung auf seiner offiziellen Webseite zur Unterstützung Israels gegen den iranischen Angriff bekannt. In der Mitteilung werden gleichzeitig "die aggressiven Handlungen Irans verurteilt".

Quelle: AFP © Evely Hockstein

Saudi-Arabien hat sich auf seiner offiziellen Webseite zu seiner Beteiligung an der neu gebildeten regionalen Militärkoalition zur Verteidigung Israels gegen einen iranischen Angriff bekannt. Die offizielle Erklärung erfolgte als Reaktion auf einen Bericht des israelischen Senders KAN News, in dem die Beteiligung Saudi-Arabiens an der gemeinsamen militärischen Verteidigungsoperation beschrieben wurde. Dem Bericht zufolge konnten 99 Prozent der iranischen Drohnen und Raketen abgefangen und neutralisiert werden, bevor sie ihr Ziel erreichten. Viele dieser Geschosse durchquerten auf ihrem Weg nach Israel den jordanischen und den saudischen Luftraum. Israel gelobt Reaktion auf Irans Angriff Während Jordanien seine Rolle bei dem Verteidigungsmanöver offen dargelegt hatte, erfolgte das Bekenntnis Saudi-Arabiens in Form einer Zusammenfassung auf seiner offiziellen Webseite, die sich auf Erkenntnisse einer Quelle innerhalb der saudischen Königsfamilie berief. In dem Bericht auf der Webseite des Königshauses wird ein Beamter zitiert, der die "aggressiven Handlungen Irans" verurteilt und sie mit der "Unterstützung des Terrorismus durch das Regime" in Verbindung bringt. Der Beamte unterstreicht in der Mitteilung "die Dringlichkeit, den destabilisierenden Einfluss Irans einzudämmen", und betonte die Notwendigkeit "eines weltweiten Vorgehens gegen die kriegerischen Aktivitäten Teherans." In den Wochen vor dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober hatten die USA umfangreiche diplomatische Initiativen ergriffen, um ein "Normalisierungsabkommen" zwischen Jerusalem und Riad zu erreichen. Der Angriff der Hamas brachte zwar einige dieser diplomatischen Bemühungen zum Scheitern, behinderte aber offenbar nicht die Zusammenarbeit zwischen den westlichen Mächten und ihren arabischen Partnern, einschließlich Saudi-Arabien. Mehr zum Thema - Deutschland und Iran - Wie immer keine Ahnung vom Völkerrecht

