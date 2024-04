Israel gelobt Reaktion auf Irans Angriff

Nach dem massiven Raketen- und Drohnenangriff Teherans am Samstag hat Tel Aviv ein "klares und entschiedenes" Vorgehen beschlossen. Allerdings muss der Gegenschlag von Washington gebilligt werden.

Quelle: AFP © Israelische Armee / Handout

Das Kriegskabinett in Westjerusalem hat nach dem massiven Raketen- und Drohnenangriff Teherans am Samstag ein "klares und entschiedenes" Vorgehen beschlossen. Nach Angaben israelischer Medien wird die Reaktion jedoch dem Willen der USA entsprechen müssen. Medien: Israel verschiebt Bodenoperation in Rafah in Erwägung einer Reaktion auf Angriff aus Iran Als Vergeltung für den Bombenanschlag auf das iranische Konsulat in Syriens Hauptstadt Damaskus Anfang des Monats, bei dem mehrere hochrangige Offiziere der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden waren, hatte Iran einen Sperrfeuerangriff auf Israel mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen unternommen. Nach eigenen Angaben haben die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mit Hilfe der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Jordaniens und anderer Staaten die meisten der Projektile abgeschossen. IDF-Generalstabschef Generalleutnant Herzi Halevi erklärte diesbezüglich am Montag: "Das Abfeuern so vieler Raketen, Marschflugkörper und UAVs auf das Territorium des Staates Israel wird mit einer Gegenreaktion beantwortet werden." Halevi sprach vom Luftwaffenstützpunkt Nevatim in der Nähe von Beerscheba aus, einem der Standorte, die von dem Angriff betroffen waren. Die IDF meldeten "geringfügige Schäden" an der Anlage, gaben aber keine Einzelheiten bekannt. "Iran wollte den strategischen Fähigkeiten des Staates Israel schaden – so etwas ist noch nie vorgekommen", sagte Halevi und fügte hinzu, dass die IDF die "Operation Eiserner Schild" vorbereitet hätten, um den Angriff zu vergelten. Israel sei sehr stark und wisse, wie man allein damit umgehe, aber bei einer Bedrohung, die so zahlreich und so weit entfernt sei, sei man immer froh, wenn man die USA an seiner Seite habe, so Halevi weiter. Unterdessen hat sich das Kriegskabinett von Premierminister Benjamin Netanjahu darauf geeinigt, eine Aktion als Antwort an Teheran zu starten, berichtete die bekannte israelische Zeitschrift Mako am Montagabend. Vergeltungsschlag Teherans gegen Israel – Dutzende iranischer Drohnen gestartet Der Publikation zufolge muss die Vergeltungsmaßnahme für die USA akzeptabel sein und den von Washington aufgestellten Regeln entsprechen, aber auch so bemessen sein, dass die Lage in der Region nicht in einen Krieg ausartet. Eine weitere Frage, die aufgeworfen wurde, ist die Notwendigkeit, die Ad-hoc-Koalition, die zur Abwehr des iranischen Angriffs zusammengestellt wurde und zu der auch Jordanien und Berichten zufolge Saudi-Arabien gehören, nicht zu schädigen. Sowohl Halevi als auch Verteidigungsminister Yoav Galant haben darauf bestanden, dass es "unter keinen Umständen" erlaubt sei, die Koalition zu gefährden, so Mako. Teheran hat angekündigt, dass es "innerhalb von Sekunden" reagieren würde, sollte sich Israel zu einem Angriff gegen das Land entschließen. Mehr zum Thema – Israel mobilisiert mehr Reservisten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.