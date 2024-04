Gérard Depardieu in Paris festgenommen

Gérard Depardieu soll dem Bericht einer französischen Nachrichtenagentur zufolge am Montag in Paris festgenommen worden sein. Gegen den Schauspieler, der über die russische und die französische Staatsangehörigkeit verfügt, wird wegen des Verdachts sexueller Belästigung ermittelt.

Quelle: Gettyimages.ru © Tristar Media/Getty Images

Schauspieler Gérard Depardieu ist am Montag wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung in Paris festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur France-Presse unter Berufung auf Quellen in der französischen Justiz. Mehrere Pariser Zeitungen berichten in ihren Onlineausgaben ebenfalls darüber. Gegen Depardieu sollen Anzeigen von zwei Frauen vorliegen, die jeweils den Drehteams von Filmen angehörten, an denen der Schauspieler mitwirkte. Gerard Depardieu stimmt bei den russischen Präsidentschaftswahlen ab Die Vorwürfe wurden im Februar bekannt. Eine Produktionsdesignerin sagte der Staatsanwaltschaft, dass sie während der Dreharbeiten zum Film "Les volets verts" im Jahr 2021 von Depardieu sexuell belästigt und bedrängt worden sei. Eine Regieassistentin beschuldigt den Schauspieler der Belästigung am Set im Jahr 2014. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet – dies ist bereits das dritte Verfahren gegen Depardieu wegen ähnlicher Vorwürfe. Gegen Depardieu wird zudem wegen des Verdachts der Belästigung der Schauspielerin Charlotte Arnoux ermittelt. Im April letzten Jahres sammelte die Online-Publikation Mediapart die Aussagen von dreizehn Frauen, die behaupteten, sie seien zwischen 2004 und 2022 am Set von elf Filmen und Fernsehserien sexuellen Handlungen durch den Schauspieler ausgesetzt gewesen. Depardieu, der im Dezember seinen 75. Geburtstag feierte, hat alle Vorwürfe gegen ihn stets bestritten. Der Franzose hat seit 2013 auch einen russischen Pass und lebt offiziell in der Stadt Saransk. Mehr zum Thema – Obelix "gecancelt": Schweizer Fernsehen nimmt Filme mit Gérard Depardieu aus dem Programm

