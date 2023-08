Bloomberg zum "langen Arm des Kreml": Nigers Uran fällt nun Putin in die Hände!

Der Militärputsch in Niger ist plötzlich zu einem großen geopolitischen Ringen um die Kontrolle des dortigen Urans geworden, von dem die Welt ja so abhängig ist, schreibt die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Weder die USA noch Europa verfügen über ausreichende Uranreserven und Verarbeitungskapazitäten, stellt die Agentur fest. Zugleich ist Niger derzeit der siebtgrößte Uranproduzent der Welt. "Im Jahr 2022 machten die Minen in der Region Arlit 25 Prozent der EU-Uranimporte aus", sо Bloomberg.

Doch jetzt, nach dem Staatsstreich, sind die Uranlieferungen aus Niger ernsthaft gefährdet. Der schlimmste Albtraum Europas und der USA könnte Wirklichkeit werden, sorgt sich Bloomberg, denn "der lange Arm des Kremls greift vielfältig in die geopolitische Energiepolitik ein, oft auf nicht ganz offensichtliche Weise". Die Agentur erklärt:

"Der Kreml scheint zwar nicht direkt in den Staatsstreich in Niger verwickelt zu sein, aber seine Propagandamaschine schürt weiterhin antifranzösische und antiamerikanische Stimmungen in der gesamten Sahelzone, einer Region südlich der Sahara. Es überrascht nicht, dass es in diesen Gebieten seit dem Jahr 2020 eine Welle von Staatsstreichen gegeben hat, darunter in Burkina Faso, Tschad, Guinea, Mali und der Sudan."

Sollte Niger jedoch in die russische Umlaufbahn geraten, werde die Abhängigkeit der Welt von Moskau und "seinen Kernenergiekunden" zunehmen, befürchtet Bloomberg. Denn derzeit gehören Kasachstan und Usbekistan zu den weltweit führenden Uranproduzenten, auf die "etwa 50 Prozent der weltweiten Uranproduktion entfallen". "Nimmt man Russland und Niger hinzu, so liegt ihr Anteil bei über 60 Prozent", erklärt die Agentur. Gleichzeitig wird Russland natürlich die erste Geige in diesem Spiel spielen, sind die Bloomberg-Autoren überzeugt, da das Land bereits eine dominante Position in der Uranverarbeitung innehat und sogar die Vereinigten Staaten hiervon abhängig seien:

"Russland verfügt über mehrere große Uranvorkommen und ist damit ein natürlicher Teilnehmer an der Branche. Zweitens haben seine Ingenieure eine Methode zur Anreicherung von radioaktivem Material entwickelt, die weit weniger energieintensiv ist als die von französischen und US-Ingenieuren bevorzugte Methode, also sehr viel billiger ist. Allein diese beiden Faktoren ermöglichten es Russland, eine bedeutende Rolle beim Abbau, der Umwandlung und der Anreicherung von Uran zu spielen."

Für die Länder, die von Niger Uran beziehen, sei die dortige Situation daher bereits ein Notfall, warnt Bloomberg. Die Vereinigten Staaten müssten gemeinsam mit Frankreich schnell und effektiv handeln, bevor der Kreml ihnen in diesem Spiel zuvorkomme.

Mehr zum Thema – Niger warnt vor ausländischer Einmischung – Afrikaner unterstützen Putschserie auf dem Kontinent