Lage in Niger eskaliert: Militärregierung kündigt Militärabkommen mit Frankreich auf

Die neue Regierung in Niger hat die Militärabkommen mit dem ehemaligen Kolonialherrn Frankreich aufgekündigt. Die Militärregierung hat zudem die Botschafter ihres Landes in Frankreich, Nigeria, Togo und den USA abberufen, da diese Länder die Bemühungen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS um die Wiedereinsetzung des abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum anführen.

Die Militärjunta von Niger hat die Militärabkommen mit Frankreich, dem ehemaligen Kolonialherrn des Landes, aufgekündigt, einige der wichtigsten Botschafter der Vorgängerregierung entlassen und die Bürger des westafrikanischen Landes gewarnt, sich vor ausländischen Armeen und Spionen in Acht zu nehmen. "Angesichts der rücksichtslosen Haltung und Reaktion Frankreichs auf die Situation hat der Nationale Rat für die Rettung des Vaterlandes beschlossen, die Sicherheits- und Verteidigungskooperationsabkommen mit dem Land zu kündigen", zitierte AFP aus einer Erklärung der Militärregierung. Analyse Rebellion gegen den Westen: Warum der Putsch in Niger gewaltige Machtverschiebungen hervorbringt Die neue Regierung kündigte zudem an, die Arbeit der diplomatischen Vertretungen Nigers in Frankreich, den USA, Togo und im benachbarten Nigeria einzustellen, da diese Länder die Bemühungen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS um die Wiedereinsetzung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum anführen. In Niger sind bis zu 1.500 französische Soldaten stationiert, die dort nach Angaben der Franzosen zur Bekämpfung des Terrorismus in der Region eingesetzt seien. In den letzten Jahren hat Frankreich seine militärische Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent stark zurückgefahren, vor allem infolge von Putschserien in einigen Ländern. Das französische Militärpersonal musste beispielsweise Mali, Burkina Faso und die Zentralafrikanische Republik verlassen. Das französische Außenministerium erklärte, Paris erkenne nur "die legitimen nigrischen Behörden" an und wies den Schritt der Putschisten zurück. Frankreich wiederholte seine Forderung nach "der Wiederherstellung der demokratischen Institutionen Nigers", so das Ministerium. Laut einem Bericht der UN vom vergangenen Monat befürworten viele junge Afrikaner die Putschserie auf dem Kontinent. In dem Bericht heißt es, dass "paradoxerweise" die Unterstützung der Bevölkerung für die jüngsten Militärputsche in Afrika "symptomatisch für eine neue Welle demokratischer Bestrebungen ist, die sich auf dem gesamten Kontinent ausbreitet". Die überwältigend junge Bevölkerung sei von den bestehenden wirtschaftlichen und politischen Systemen frustriert und dränge auf schnellere Veränderungen, als sie durch Wahlen erreicht werden können. Mehr zum Thema - Staatsstreich in Niger ändert den politischen Kurs des Landes

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.