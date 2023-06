Kommersant: Russlands Benzinexporte seit Jahresbeginn um 37 Prozent angestiegen

Trotz der westlichen Sanktionen konnten Russlands Ölproduzenten ihre Benzinexporte zwischen Januar und Mai dieses Jahres um mehr als ein Drittel gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum steigern. Die Verlagerung russischer Ölexporte zugunsten nichtwestlicher Länder ist damit abgeschlossen.

Quelle: www.globallookpress.com

Der Export von hochoktanigem Benzin ist seit Jahresbeginn um 37 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf fast 2,5 Millionen Tonnen angestiegen. Dies berichtete die russische Tageszeitung Kommersant am Freitag unter Berufung auf mit den Daten vertraute Quellen. Die russischen Ölgesellschaften konnten ihre Benzinproduktion seit Jahresbeginn um zwei Prozent gegenüber 2022 auf 17,9 Millionen Tonnen erhöhen, wobei die Treibstofflieferungen an den heimischen Markt um fast zwei Prozent gesunken sind. Das russische Energieministerium forderte die Ölraffinerien im letzten Monat auf, ihre Exporte zu reduzieren und das Angebot auf dem heimischen Markt zu erhöhen, so die Quellen der Zeitung. Analyse Rekordexport von Ölprodukten – Wie Indien von den antirussischen Sanktionen profitiert Russland hat im April aufgehört, offizielle Daten über die Ölproduktion sowie die Ölexporte zu melden, da der Marktführer Saudi-Arabien Berichten zufolge den Ölpreis auf mindestens 80 US-Dollar pro Barrel anheben will. Dies entspricht dem geschätzten Kostendeckungspreis (Break-even-Price) für seinen Haushalt 2023. Russland hat nach dem EU-Importverbot für russisches Erdöl auf dem Seeweg sowohl die Rohöl- als auch die Erdölproduktexporte umgeleitet. Die EU verbot Anfang Dezember 2022 die Einfuhr von Rohöl und verhängte ab dem 5. Februar 2023 ein Embargo für die Einfuhr von Kraftstoffen aus Russland. Die von der EU und den G7-Staaten festgelegte Preisobergrenze für russische Erdölerzeugnisse (100 US-Dollar pro Barrel für Benzin und Diesel) hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Ausfuhrmengen, da die tatsächlichen Preise unter der Obergrenze lagen. Die russischen Benzinexporte stiegen im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 sprunghaft an, da Moskau nach dem EU-Embargo für russische Treibstoffimporte auf dem Seeweg zunehmende Mengen Treibstoff an afrikanische Kunden lieferte. Für das erste Quartal 2023 wurden die russischen Benzinexporte auf 1,9 Millionen Tonnen geschätzt, gegenüber 1,3 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum 2022, so die von Refinitiv zitierten Daten der Nachrichtenagentur Reuters. Das Rohöl fließt nun zu 91 Prozent nach China und Indien. Nach Angaben des Fachportals OilPrice kommt die Verlagerung der russischen Ölexporte auch Moskaus OPEC+-Verbündeten im Nahen Osten zugute, da die größten arabischen Ölproduzenten am Golf, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die russischen Kraftstoffe zu ermäßigten Preisen abnehmen. Mehr zum Thema - Aufstockung der Ölreserven mit russischem Treibstoff: Riad verkauft sein teures Öl an EU

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.