Hände und Füße fehlen: Leichen unter Haus von Hermann Göring entdeckt

Ein Hobby-Forscher-Team machte in Polen Ausgrabungen im Haus von Hermann Göring auf der Wolfsschanze. Es fand dabei fünf Skelette ohne Hände und Füsse. Ob die Toten etwas mit den Nazis zu tun hatten, bleibt offen. Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt.

Quelle: Gettyimages.ru

Bei Ausgrabungen in Görings Haus auf der Wolfsschanze fanden Hobby-Forschende fünf Skelette – ohne Hände und Füße. Wer die Toten (darunter ein Baby) sind, ist noch ungeklärt. Eigentlich wollte Oktavian Bartoszewski Hinweisen auf einem Holzboden nachgehen. Stattdessen fand er fünf Skelette, eines davon schien von einem Kleinkind zu stammen. Der Hobbyarchäologe und sein Team arbeiten seit Jahren mit der Forschungsvereinigung auf dem Gelände der Wolfsschanze. Analyse Wie die USA den deutschen Geheimdienst unter ihre Kontrolle brachten Das ehemalige Nazi-Hauptquartier liegt im Nordosten Polens. Die Nazi-Kader hatten dort eine kleine Stadt aus Bunkern errichtet. Bartoszewskis deutsch-polnisches Team stieß bei seinen Untersuchungen immer wieder auf verschiedenste Hinterlassenschaften der Nazis. Görings Haus gilt als gründlich erforscht, dem Team fielen jedoch Hinweise auf einem Holzfußboden auf, und es fing an, danach zu graben. Nach ersten Ausgrabungen stieß das Forscher-Team ungefähr zehn Zentimeter unter dem Boden auf einen Schädel. "Wir waren vollkommen schockiert", berichtet Bartoszewski. Sie benachrichtigten sofort die Polizei. Diese fand jedoch keinen Hinweis auf ein kürzliches Verbrechen, also durfte das Team weitergraben. Des victimes des nazis? Des squelettes humains découverts sous la maison du criminel nazi Hermann Goering https://t.co/kv1hI0xfjo — François Kolly (@kolly_francois) May 1, 2024 So wurden die Skelette von insgesamt fünf Menschen ausgegraben. Laut Gerichtsmedizin handelt es sich um drei Erwachsene, einen Teenager und ein Baby. Es gibt kein Anzeichen auf Überreste von Kleidern, und allen Leichen fehlen Hände und Füße. Wahrscheinlich wurden die Toten nach dem Bau des Gebäudes deponiert, so vermutet jedenfalls Bartoszewski. "Diejenigen, die die Rohre verlegten, hätten die menschlichen Überreste eigentlich entdecken müssen", meint er. NS-Raubkunst: Großbritannien prüft Rückgabe eines Gemäldes Es könne aber auch sein, dass die Leichen erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges vergraben wurden, sodass Göring nichts davon wissen konnte. Auch die fehlenden Extremitäten geben Rätsel auf. Es könnte sein, dass die feineren Knochen an Händen und Füßen sich über die Jahrzehnte aufgelöst haben. Es könnte aber auch sein, dass die Hände und Füße amputiert wurden. Der Fundort legt nahe, dass Göring in die Umstände der Skelette verwickelt war. Es kann aber auch gut sein, dass die Leichen Opfer eines Massenmordes waren, der gar nichts mit den Nazis zu tun hatte. Die polnische Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, Ergebnisse wurden noch keine bekannt gegeben. Mehr zum Thema – Kalenderblatt: Vor 80 Jahren wurde Odessa befreit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.