Moskau: Russische Armee befreit Siedlung Berdjatschi

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben russische Soldaten das Dorf Berdjatschi, einen Vorort der Stadt Awdejewka in der Donezker Volksrepublik (DVR), vollständig befreit und unter ihre Kontrolle gebracht.

Quelle: Sputnik © Stanislaw Krasilnikow

Russische Soldaten des Truppenverbandes Mitte haben das Dorf Berdjatschi in der Donezker Volksrepublik (DVR) unter ihre Kontrolle gebracht, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. "Die Einheiten des Truppenverbandes Mitte haben durch ihre aktiven Handlungen das Dorf Berdjatschi in der Donezker Volksrepublik vollständig befreit und auch die taktische Situation verbessert", heißt es in dem Bericht. Das Dorf liegt etwa 15 Kilometer nördlich der Stadt Awdejewka, die im Februar 2024 unter Kontrolle der russischen Armee gebracht wurde. Im Jahr 2001 hatte die Siedlung rund 270 Einwohner. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der Behörde in diesem Gebiet bis zu 380 Mann, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, acht Autos, eine in Deutschland hergestellte Panzerhaubitze 2000 und eine in den USA hergestellte Haubitze M777 mit einem Kaliber von 155 mm verloren. Insgesamt seien seit Kriegsbeginn 593 Flugzeuge, 270 Hubschrauber, 23.673 unbemannte Luftfahrzeuge, 509 Flugabwehrraketensysteme, 15.898 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört worden, hieß es ferner. Mehr zum Thema – Einnahme von Semjonowka öffnet russischen Streitkräften Weg nach Karlowka

