Deutliche Umsatzsteigerung in der Corona-Krise: Die deutschen Supermärkte

Das EHI Retail Institute in Köln ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für den Handel und seine Partner mit rund 80 Mitarbeitern. Es umfasst 850 Mitgliedsunternehmen aus Handel, Konsum- und Investitionsgüterindustrie sowie Dienstleister. EHI-Handelsexperte Marco Atzberger fasst in einer aktuellen Studie zusammen: "Deutlichste Gewinner der Krise sind die deutschen Supermärkte mit einer Verkaufsfläche von 400 bis 2.500 Quadratmetern und die großen Supermärkte mit eine Verkaufsfläche von 2.500 und 5.000 Quadratmetern."

Deren durchschnittliche Umsatzsteigerung lag in den letzten zehn Jahren vor der COVID-19-Pandemie bei rund 3 Prozent. Im letzten Jahr, dem Corona-Jahr, hingegen durften sich die Supermärkte über eine deutliche Umsatzsteigerung von 13,1 Prozent freuen. Ihr Gesamtumsatz lag im Jahr 2020 bei 57,9 Milliarden Euro. Ebenfalls zweistellig (11,8 Prozent) war das Umsatzplus bei den großen Supermärkten, deren Gesamtumsatz im letzten Jahr rund 19 Milliarden Euro betrug. Atzberger erklärt:

"Grund für diese Entwicklung war vor allem die Systemrelevanz der Lebensmittelbranche, die die Geschäfte vor den Lockdowns bewahrt hat. Aber auch das veränderte Einkaufsverhalten vor dem Hintergrund der Pandemie hat die positive Entwicklung der Branche begünstigt."

Diese Entwicklung spiegele sich auch in den Umsatzanteilen der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland wider. So steigerten diese im Vergleich zum Vorjahr ihren Umsatzanteil um 1,4 Prozentpunkte und erwirtschafteten damit im letzten Jahr 32,2 Prozent des Gesamtumsatzes in Deutschland von 179,8 Milliarden Euro.

