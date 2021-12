Vögel außer Kontrolle: Australier beschweren sich über Einfall betrunkener Papageien

Die Einwohner des australischen Bundesstaates Western Australia sind dank einer reichen Mango-Ernte in diesem Jahr mit einem ungewöhnlichen Problem konfrontiert: Ihre Ruhe wird seit Tagen durch betrunkene Papageien gestört.

Am Ende der Mango-Saison in der Region liegen die Fallfrüchte in der Sonne und gären. Mangos sind reich an Zucker und produzieren deshalb bei der Gärung Alkohol. Die süßen Früchte ziehen Papageien an, die gierig den fermentierten Saft trinken. Und die kleinen Vögel werden schnell betrunken.

Eigentlich besteht das Problem aber nicht nur darin, dass desorientierte Vögel durch ihr heilloses Benehmen die Ruhe der Australier stören. Sie werden auf diese Weise auch zu einer leichten Beute für Raubtiere. Manche Papageien fühlen sich überdies so müde und schläfrig, dass sie nicht in die Luft starten können, andere wiederum krachen gegen die Fensterscheiben von Häusern und Autos.

Die Tierärzte schlagen Alarm und berichten, dass sie Vögel mit einer Ethanolvergiftung behandeln müssten. Sie weisen zudem darauf hin, dass nur wenige Papageien das Glück hätten, von gutherzigen Menschen bemerkt und in Kliniken eingeliefert zu werden. Viele stürben an Alkoholvergiftung, ohne Hilfe bekommen zu können.

