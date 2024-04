Russland: Wirtschaftswachstum übertrifft Erwartungen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die neusten Daten über die russische Wirtschaftsentwicklung bekanntgegeben. Die Erwartungen von Regierung und Experten wurden übertroffen. Anders als in der Eurozone und in Deutschland.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow

Auf einem Treffen zu Wirtschaftsfragen hat sich der russische Präsident Wladimir Putin zu den neuesten Entwicklungen der russischen Wirtschaft geäußert. Dies meldete die Nachrichtenagentur TASS. "Die Daten zu Jahresanfang lagen über den Prognosen der Regierung, der Bank von Russland und einiger Experten. Im Jahresvergleich wuchs das GDP Russlands im Januar und Februar um 6 Prozent", sagte er. Das wirkte sich auch auf den Staatshaushalt entsprechend aus. "Insbesondere die Einnahmen, die nicht aus dem Öl- und Gassektor stammen, stiegen im ersten Quartal um 43 Prozent, und die Gesamteinnahmen des Bundeshaushalts stiegen in drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als das 1,5-fache." Auch die industrielle Aktivität sei gestiegen, im Februar um ganze 8,5 Prozent. Die Inflation schwäche sich schrittweise ab. Zum Vergleich: die Schätzungen der EU-Kommission erwarten im Euro-Raum für 2024 ein Wachstum von 0,8 Prozent. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt selbst nach der Prognose der Bundesregierung 2024 voraussichtlich bei 0,3 Prozent; die Prognosen der Wirtschaftsinstitute liegen noch einmal 0,1 Prozent niedriger. Mehr zum Thema - Bloomberg-Statistik zu Russlands Erdölverarbeitung: Nichts als manipulative Schwarzmalerei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.