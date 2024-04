Patruschew: Ermittlungen bestätigen Verbindung der "Crocus"-Attentäter in die Ukraine

Der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, hat am Dienstag bestätigt, dass die Täter des Terroranschlags auf die Konzerthalle "Crocus City Hall" Verbindungen zu ukrainischen Nationalisten unterhielten.

Quelle: Sputnik © Pawel Bednjakow

Der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, hat am Dienstag bei einem Treffen zu Sicherheitsfragen in der Stadt Archangelsk mitgeteilt, dass die Täter des Terroranschlags auf die Konzerthalle "Crocus City Hall" bei Moskau mit ukrainischen Nationalisten in Verbindung stünden: "Während der Ermittlungen wurde die Verbindung zwischen den direkten Tätern dieses Terroranschlags und ukrainischen Nationalisten bestätigt und wird verfahrensrechtlich fixiert." Die Täter, Mittäter und Organisatoren sowie andere mit ihnen in Verbindung stehende Personen werden ihre verdiente Strafe erhalten, "egal wo sie sich verstecken und egal, wie sie versuchen, die Spuren des Verbrechens zu verwischen", so Patruschew. Terroranschlag auf Crocus-Konzerthalle: FBI befürchtet ähnlichen Angriff in USA Der Anschlag sei ein eklatantes Beispiel für Unmenschlichkeit und Hass gegenüber Russland. Die Ermittlungen dauern noch an. Bereits Ende März hatte Patruschew erklärt, es gebe viele Hinweise, dass die Ukraine hinter dem Terroranschlag steckt. Westliche Staaten behaupten, dass der in der Russischen Föderation verbotene IS dahinterstehe. Bei dem Anschlag am 22. März kamen 145 Menschen ums Leben, elf Personen wurden verhaftet, ihnen droht lebenslange Haft. Mehr zum Thema – Botschafterin: USA leiten alle Informationen über Anschlag an russische Geheimdienste weiter

