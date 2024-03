Moskau: Evakuierung aus Krankenhaus nach Bombendrohung

In einer medizinischen Einrichtung der russischen Hauptstadt hat es am Montag eine Bombendrohung gegeben. In der Pirogow-Klinik wurden 700 Patienten wegen Explosionsgefahr evakuiert, berichtet RIA Novosti. Die Spezialeinheiten sind im Einsatz.

Quelle: Sputnik © Alexei Filippow

Mehrere Hundert Menschen sind am Montag aus der Pirogow-Klinik im Osten Moskaus evakuiert worden. Dort werden derzeit unter anderem die Verletzten des Terroranschlags auf die Konzerthalle Crocus City Hall behandelt. Die medizinische Einrichtung erhielt einen Brief, in dem wurde behauptet, dass vier Rucksäcke mit Sprengstoff in mehreren Stockwerken versteckt seien und ein Zeitzünder auf 40 Minuten eingestellt sei. 900 Menschen seien evakuiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Pressedienst der Klinik. Demnach gab es keine Verletzten. "Die Ermittlungen laufen", hieß es. Mehr zum Thema - Terror in Moskau: Todesopfer steigen auf 133 – Putin verspricht gerechte Strafe für Täter

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.