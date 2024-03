Moskau: Drei große Einkaufszentren "auf unbestimmte Zeit" geschlossen

Nach dem Terroranschlag auf die Konzerthalle am Freitag sind drei weitere große Einkaufszentren in Moskau geschlossen worden. Sie sind alle Teil der Crocus-Gruppe, zu der auch die Konzerthalle Crocus City Hall gehört.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Die Einkaufszentren "Vegas Crocus City", "Vegas Kunzewo" und "Vegas Kaschirskoje" sind vorübergehend geschlossen. "Wir werden Sie informieren, wann der Besuch der Einkaufs- und Unterhaltungszentren wieder möglich sein wird", heißt es in einer Mitteilung. Alle drei Einkaufszentren sind im Besitz der Crocus Group, zu der auch die Konzerthalle Crocus City Hall in der Nähe von Moskau gehört. Am Tag zuvor war auf der Webseite der Konzerthalle Crocus City Hall zu lesen, dass die Einrichtung nach dem Terroranschlag wieder aufgebaut werde. Das Unternehmen betonte, dass es die Opfer des Anschlags niemals vergessen werde. Am Wochenende äußerte sich Aras Agalarow, der Eigentümer der Konzerthalle, erstmals zu dem Terroranschlag. Die Terroristen seien nicht durch die Tür, sondern durch das Fenster des benachbarten Messegeländes eingedrungen: "Sie begannen auf alles zu schießen, was sie sahen. Auf alle Menschen, auf das Sicherheitspersonal. Ein Wachmann wurde getötet, der zweite verletzt. Das sind nicht einmal Wächter. Wir nennen sie Kontrolleure." FSB-Chef Bortnikow: Vier Terrorverdächtige festgenommen – offiziell 133 Tote bei Terroranschlag Am Freitagabend hatten die Terroristen vor Beginn eines Konzerts der Band Picknick das Feuer auf die Menschenmenge eröffnet. Sie sollen gleichzeitig Brandbomben und Handgranaten geworfen haben, es gab Explosionen. Die Zahl der Todesopfer liegt nach jüngsten Angaben bei 137. Fast 200 weitere Menschen wurden verletzt. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte in einer Ansprache, die Strafverfolgungsbehörden hätten elf an dem Terroranschlag beteiligte Personen festgenommen. Das Basmanny-Bezirksgericht in Moskau hat am Sonntagabend vier mutmaßliche Attentäter bis zum 22. Mai in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird vorgeworfen, als Teil einer organisierten Gruppe einen Terroranschlag mit Todesfolge verübt zu haben. Alle vier Angeklagten wurden bei der Gerichtssitzung von tadschikischen Dolmetschern unterstützt. Sie wiesen sichtbare Anzeichen von Verletzungen auf, insbesondere Prellungen im Gesicht. Einer von ihnen wurde auf einer Krankentrage in Begleitung von Sanitätern in den Gerichtssaal gebracht. Mehr zum Thema - Nach Terroranschlag: Bislang 137 Tote, Crocus-Konzerthalle komplett ausgebrannt

