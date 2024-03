Moskau: Ausländische Söldner nahmen am Durchbruchsversuch an Grenze zu Russland teil

Das russische Militär vereitelte am Donnerstag einen weiteren Versuch der ukrainischen Saboteure, in das Grenzgebiet Belgorod einzudringen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ausländische Kämpfer hätten sich auch daran beteiligt, meldet die Behörde.

Quelle: Sputnik © ALEXANDER KONDRATJUK

Einheiten der russischen Streitkräfte hinderten zusammen mit Grenzschützern des Inlandsgeheimdienstes FSB Kiews Kräfte am Donnerstag erneut daran, nahe der Ortschaft Kosinka in das Gebiet Belgorod einzudringen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, landete eine ukrainische Sabotagegruppe, die aus Kämpfern der Spezialeinheiten und ausländischen Söldnern bestand, gegen 16.30 Uhr Moskauer Zeit ein Kilometer von der Staatsgrenze der Russischen Föderation entfernt. Zwei Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 seien dabei zum Einsatz gekommen, teilte die Behörde mit. Moskau: Mehrere Tausend ausländischer Söldner in der Ukraine neutralisiert Beim Versuch, tiefer in die Ortschaft Kosinka vorzudringen, seien Saboteure entdeckt und gestoppt worden, hieß es weiter. Das russische Militär habe den Gegner mit Flugzeugen, Lenkbomben und Artillerie angegriffen. Die Kämpfer des Kiewer Regimes hätten erhebliche Verluste erlitten und seien zurückgeschlagen worden. Ferner meldet das Verteidigungsministerium, dass auch jene gegnerischen Kräfte unter Einsatz von Tornado-Mehrfachwerfern neutralisiert wurden, die vorrückten, um verwundete und getötete Saboteure abzutransportieren. Kiews Gesamtverluste sollen sich auf mehr als 50 Militärs belaufen haben. Alle Durchbruchsversuche ukrainischer Einheiten, die sie zwischen dem 12. und 14. März an der Grenze zu Russland unternommen hatten, seien vom russischen Militär vereitelt worden, gab das Verteidigungsministerium an. Die Ukraine habe dabei mehr als 1.500 Tote oder Verwundete verloren. Darüber hinaus sollen 18 Panzer und 23 gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört worden sein. Zuvor gab die Behörde in Moskau bekannt, dass insgesamt 13.387 Söldner nach dem Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine dort angekommen waren. Zugleich teilte das russische Ministerium mit, dass bisher 5.962 Söldner mit Sicherheit neutralisiert worden seien. Die meisten getöteten ausländischen Kämpfer stammten demnach aus Polen. Es seien 1.497 Söldner von den 2.960 Ankömmlingen getötet worden, hieß es. Mehr zum Thema – Moskau: Ukrainische Terrorgruppen bei Durchbruchsversuch an Grenze zu Russland neutralisiert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.