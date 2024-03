Medienbericht: Automobilwerk Moskwitsch sucht nach neuen Partnern im Osten

Laut Medienberichten sucht das russische Automobilwerk Moskwitsch nach neuen Partnern im Osten, um seine Produktionsstätten besser auszulasten. Derzeit laufen Verhandlungen mit Unternehmen, die noch nicht auf dem russischen Markt vertreten sind.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Das Automobilwerk der Traditionsmarke Moskwitsch versucht, neben dem chinesischen Unternehmen JAC Motors weitere neue Partner im Osten zu finden. Das sei notwendig, um die Produktion auszulasten, schreibt das russische Wirtschaftsportal RBK, denn jetzt produziere das Werk weit weniger Autos, als es entsprechend seiner Kapazität produzieren könnte: Wiederauferstehung des Moskwitsch: Russischer Pkw geht in Serie "Eine mit den Plänen des Werks vertraute Quelle erklärte gegenüber RBK, dass Moskwitsch in diesem Jahr 22.000 Autos fertigen will. Dabei ist die Produktionskapazität für 180.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt. Im Jahr 2025 soll bei Moskwitsch auch das neue russische Elektroauto "Atom" produziert werden ... Im ersten Jahr ist der Produktionsplan an diesem Standort auf 5.000 Fahrzeuge "Atom" festgelegt, weiß die Quelle von RBK. Die Herstellung anderer Modelle von Moskwitsch im Jahr 2025 soll 35.000 Einheiten betragen (der gesamte Produktionsplan des Jahres 2025 beträgt 40.000 Fahrzeuge)." Nach Angaben von mit der Situation vertrauten Personen befänden sich die Verhandlungen mit möglichen neuen Partnern in der Endphase. Es werde mit mehreren Unternehmen verhandelt, von denen einige bisher noch nicht auf dem russischen Markt vertreten sind. Mehr zum Thema - Moskwitsch statt Renault: Eine Legende kehrt zurück

