Militärtransportflugzeug Il-76 im Gebiet Iwanowo abgestützt

Ein Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 ist während eines planmäßigen Fluges über dem russischen Gebiet Iwanowo abgestürzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau befanden sich an Bord 15 Menschen, darunter acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere. Über das Schicksal der Insassen ist bisher nichts bekannt. Die Flugkatastrophe habe sich um 13 Uhr Moskauer Zeit ereignet, berichtete das Ministerium weiter. Bei dem Start auf einem Flugplatz habe eines der Flügel der Maschine Feuer gefangen. Daher sei die Ursache des Absturzes nach vorläufigen Angaben der Brand an einem Flugantrieb gewesen. Vertreter des Kommandos der russischen Luft- und Weltraumkräfte seien auf dem Weg zum Unglücksort. Mehr Informationen in Kürze ...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.