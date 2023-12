Westen "schießt sich in den Fuß" – Putin über Einschränkung der Verwendung von Dollar und Euro

Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte, dass der Westen das Land daran gehindert habe, den Dollar und den Euro für seine Zahlungen zu verwenden. Daher habe Russland in den letzten zwei Jahren eine Umstrukturierung vorgenommen und bevorzuge nun Zahlungen in Rubel.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrea Ronchini/NurPhoto

Der Westen "schießt sich selbst in den Fuß", indem er Russlands Möglichkeiten zur Verwendung von Dollar und Euro einschränke. Dies erklärte der russische Staatschef Wladimir Putin bei seiner großen Pressekonferenz. Der Präsident fragte sich: "Warum schränken sie die Möglichkeiten des Dollars und des Euros als universelle Währungen, als Weltreservewährungen, ein, allen voran natürlich den Dollar?" Putin erinnerte daran, dass Russland im Jahr 2021 für die Bedienung von 87 Prozent seiner Exporte den Dollar und den Euro, für 11 bis 13 Prozent den Rubel und für 0,4 Prozent den Yuan verwendet habe. Im Jahr 2023 habe sich die Situation geändert: der Rubel – 40 Prozent, der Yuan – 33 Prozent, der Dollar und der Euro – 24 Prozent. Der russische Staatschef fügte hinzu: "Es waren 87 Prozent, es wurden 24. Warum haben sie das getan? Ich wiederhole: Sie haben sich selbst in den Fuß geschossen." Gleichzeitig erhöhe Russland seine Souveränität, indem es seine nationale Währung bei Abrechnungen verwende. Putin fasste zusammen: "Ist das nun schlecht für uns oder nicht? Nein. Je mehr wir die Landeswährung bei wirtschaftlichen und finanziellen Transaktionen verwenden, desto besser, denn das erhöht unsere Souveränität und unsere Fähigkeiten." Putins traditionelle Frage- und Pressestunde: Ein Überblick Zuvor hatte die russische Zentralbank berichtet, dass vor dem Hintergrund der umfangreichen Sanktionsbedingten Beschränkungen ab März 2022 ein umfassender Strukturwandel in der russischen Wirtschaft stattgefunden habe, auch im Hinblick auf die Abrechnung ausländischer Wirtschaftstätigkeiten. Im Laufe des Jahres 2022 stieg der Anteil des Yuan an den Exportabrechnungen von 0,5 Prozent auf 16 Prozent, während der Anteil des Rubels von 12 Prozent auf 34 Prozent stieg, wie aus dem Risikobericht der Zentralbank von Russland für die Finanzmärkte hervorgeht. Auf andere Währungen befreundeter Länder entfielen demnach weitere zwei Prozent. Russlands stellvertretender Finanzminister Alexei Moissejew stellte im April fest, dass es praktisch keine grenzüberschreitenden Zahlungen in Dollar mehr gibt. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Kontosperrung, wochenlange Compliance, Abneigung gegen diese Währung, weil sie den Empfänger möglicherweise nicht erreicht, usw. Mehr zum Thema – Putin: Nord Stream wahrscheinlich von US-Amerikanern gesprengt

