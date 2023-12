Putin: USA haben Ukraine-Konflikt angezettelt

Während seines jährlichen Fragemarathons am Donnerstag beschuldigte der russische Präsident die Vereinigten Staaten und Washingtons Vasallen in Westeuropa, den Putsch in Kiew 2014 inszeniert zu haben, der zu dem aktuellen Konflikt führte.

Quelle: AP © Andrew Kravchenko

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die USA seien für den Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 verantwortlich, der zum Sturz von Präsident Wiktor Janukowitsch und letztlich zum aktuellen Konflikt geführt habe. Er fügte hinzu, dass Washington "einen Konflikt" für seine eigenen Zwecke schaffen musste. Victoria Nuland: USA haben ukrainische Gegenoffensive "seit Monaten" vorbereitet In einer Marathon-Fragestunde am Donnerstag sagte Putin, die USA hätten "alles geplant und organisiert", während die europäischen Staats- und Regierungschefs "schweigend zusahen" und so taten, als wüssten sie nicht, was vor sich gehe. Infolgedessen habe die Ukraine "ihre Souveränität weitgehend verloren" und treffe seither "viele Entscheidungen zu ihrem eigenen Nachteil". Nach dem Staatsstreich von 2014 weigerten sich die damals ukrainischen Provinzen Donezk und Lugansk, bekannt als Donbass, die neue Regierung zu akzeptieren, die zunehmend eine nationalistische Ideologie vertrat, und proklamierten stattdessen ihre Unabhängigkeit. Kiew reagierte darauf mit einer gewalttätigen Militäraktion, die einen jahrelangen Konflikt auslöste. Der russische Staatschef beschuldigte den Westen, ein kurzes Gedächtnis zu haben, und verwies auf die Minsker Vereinbarungen von 2015, die von Russland, Deutschland und Frankreich vermittelt worden waren und die Feindseligkeiten beenden sollten. Der Westen habe "keine Absicht", die Vereinbarungen umzusetzen, die, so Putin, "unterschrieben und sofort wieder vergessen" worden seien. Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Ex-Präsident François Hollande gaben später zu, dass die Vereinbarungen ein strategischer Trick waren, um der Ukraine mehr Zeit zu verschaffen, sich auf einen Konflikt mit Russland vorzubereiten. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will In einem Interview mit CNN im Jahr 2015 gab auch der damalige US-Präsident Barack Obama offen zu, dass die USA "einen Deal für einen Machtwechsel in der Ukraine ausgehandelt" hätten. Im September 2022 stimmten die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die unter russischer Kontrolle stehenden Teile der Regionen Cherson und Saporoschje in einem Referendum, das die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer als unrechtmäßig bezeichneten, für den Anschluss an Russland. Moskau hat mehrfach betont, dass Kiew diese "neue territoriale Realität" als Voraussetzung für Friedensgespräche anerkennen müsse. Obwohl Kiew seit dem Ausbruch des aktuellen Konflikts im Februar 2022 beständig Waffen und Hilfe von seinen westlichen Unterstützern erhält, hat die sechsmonatige Gegenoffensive gegen Russland keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Die Ukraine hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums seit Anfang Juni etwa 125.000 Soldaten und 6.000 Stück schwere Ausrüstung verloren. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Lukaschenko sieht "äußerst harten Konflikt" Selenskijs mit Militärführung

