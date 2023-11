Oberbefehlshaber der russischen Marine: Mehrzweck-Atom-U-Boote haben höchste Priorität

Am Mittwoch hat in der nordrussischen Stadt Sewerodwinsk in der Sewmasch-Werft das Atom-U-Boot "Archangelsk" des Jasen-M-Projekts das Bootshaus verlassen. Die feierliche Zeremonie fand unter der Leitung von Admiral Nikolai Jewmenow, dem Oberbefehlshaber der russischen Marine, statt. Laut einer auf der Webseite des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Mitteilung handelt es sich dabei um ein modernes Schiff der 4. Generation.

Wie es heißt, verkörpern von dem Entwicklungsbüro Malachite entworfene Atom-U-Boote des Jasen-Projekts die einzigartigen neuesten russischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Militär- und Marinewaffen, der technischen und radioelektronischen Systeme, aber auch der Hauptkraftwerke. Mehr als 400 Unternehmen und Organisationen aus ganz Russland sollen am Bau von "Archangelsk" beteiligt gewesen sein.

Jewmenow gab in seiner Rede bei der Zeremonie an, dass im Projekt fortschrittliche technische Lösungen umgesetzt worden seien. Ferner erklärte er, dass die Waffensysteme an Bord dieser Schiffe ihren ausländischen Analoga in mehreren Eigenschaften deutlich überlegen seien. Das Hauptkommando der russischen Marine werde weiterhin seine Aufmerksamkeit vorrangig auf die Entwicklung der Atom-U-Boote als Teil der Unterwasserstreitkräfte richten, betonte der Oberbefehlshaber. Dies stelle eine Grundlage für die garantierte staatliche Sicherheit auf See- und Ozeanrouten dar.

"Der Bau von Mehrzweck- und strategischen Atom-U-Booten ist eine Priorität unserer gemeinsamen Arbeit mit der Industrie."

Laut Michail Budnitschenko, dem Generaldirektor von Sewmash, werde das "Archangelsk"-U-Boot in den kommenden Tagen aus dem Füllbecken zum Ausrüstungskai überführt werden. Mehrzweck-Atom-U-Boote der 4. Generation hätten ihre Kampfkraft und hohen technischen Eigenschaften bereits unter Beweis gestellt, behauptete Budnitschenko. Drei in der Sewmasch-Werft gebaute Mehrzweckschiffe sollen ihm zufolge derzeit an den Seegrenzen Russlands im Einsatz sein.

