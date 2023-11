Bürgermeister Sobjanin meldet gescheiterte Versuche massiver Drohnenangriffe auf Moskau

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin meldete die Zerstörung von Drohnen, die in der Nacht zum Sonntag in Richtung Moskau flogen. Der Beamte nannte die versuchten Angriffe massiv. Es sollen mindestens elf Drohnen abgeschossen worden sein.

Quelle: Sputnik © Stanislaw Krassilnikow

In der Nacht zum 26. November haben russische Luftverteidigungssysteme mehrere Drohnen abgefangen, die in Richtung Moskau flogen. Dies teilte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sergei Sobjanin auf seinem Telegram-Kanal mit: "Heute Nacht gab es einen Versuch eines massiven Drohnenangriffs. Stand jetzt schossen die Luftverteidigungskräfte Drohnen bei Naro-Fominsk und im Stadtbezirk Odinzowo ab, die in Richtung Moskau flogen. Der Luftverteidigung gelang es auch, mehrere Drohnen in den Gebieten Brjansk, Tula und Kaluga abzufangen und zu liquidieren." Sobjanin fügte hinzu, dass es keine Verletzten oder ernsthafte Schäden gegeben habe. Vertreter der Rettungsdienste arbeiteten inzwischen an den Orten, an denen die Wrackteile der Drohnen niedergegangen seien, hieß es weiter. Die Arbeiten zur weiteren Aufspürung von Drohnen würden fortgesetzt, versicherte der Bürgermeister. Russischer Korrespondent bei Drohnenangriff durch ukrainische Armee tödlich verletzt Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zerstörten die Luftverteidigungskräfte in der Nacht zum Sonntag elf Drohnen über den Gebieten Moskau, Tula, Kaluga und Brjansk. Der Bürgermeister der Hauptstadt fügte später hinzu, dass eine weitere Drohne, die "einen Angriff auf Moskau ausführen sollte", im Stadtbezirk Podolsk und eine weitere im Stadtbezirk Ramenskoje abgeschossen worden seien. Überdies teilte der Gouverneur des Gebiets Tula Alexei Djumin danach mit, dass zwei Drohnen im Gebiet abgeschossen worden seien, eine davon sei unkontrolliert in ein Wohnhaus in Tula gestürzt, wodurch in drei Wohnungen die Verglasung beschädigt worden sei. Eine Person sei dabei leicht verletzt worden, hieß es weiter. Außerdem berichtete noch der Gouverneur des Gebiets Smolensk Wassili Anochin, dass die Luftverteidigungsstreitkräfte und die Kräfte der elektronischen Kampfführung des russischen Verteidigungsministeriums dort ebenfalls einen Angriff von Drohnen abgewehrt hätten. Nach vorläufigen Angaben habe es auch dort keine Verletzten gegeben, hieß es. Mehr zum Thema - Eher windiges Geschäft: In Russland beginnt Verkauf von Versicherungen gegen Drohnenabstürze

