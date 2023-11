Russischer Korrespondent bei Drohnenangriff durch ukrainische Armee tödlich verletzt

Bei einem gezielten Drohnenangriff der ukrainischen Streitkräfte auf eine Gruppe russischer Journalisten am Mittwoch erlitt Boris Maxudow, ein Korrespondent des Fernsehsenders Rossija 24, Schrapnellwunden. Heute wird gemeldet, dass er an seinen Verletzungen gestorben sei.

© vk.com © Boris Maxudow

Boris Maxudow, ein Korrespondent des Fernsehsenders Rossija 24, der infolge eines Drohnenangriffs durch ukrainische Einheiten im Gebiet Saporoschje verletzt worden war, ist gestorben, berichtete der Fernsehmoderator Wladimir Solowjow in seiner Sendung. Er sagte: "Wir haben gerade eine tragische Nachricht erhalten: Unser Kollege ist auf dem Weg nach Dschankoi gestorben. Um sechs Uhr morgens erlag Boris Maxudow seinen Verletzungen, die Jungs kämpften um sein Leben." Der Kreml betrachte den Tod von Boris Maxudow als große Tragödie, erklärte Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit Pawel Sarubin für dessen Kanal auf Telegram. Peskow brachte den Angehörigen und Kollegen des Verstorbenen sein Beileid zum Ausdruck. Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который получил осколочные в результате удара дрона ВСУ в Запорожской области, погиб, сообщил телеведущий Владимир Соловьевhttps://t.co/1WeM9VM9er — РБК (@ru_rbc) November 23, 2023 Am Tag zuvor hatte das Verteidigungsministerium berichtet, dass ukrainische Truppen eine Gruppe russischer Reporter angegriffen hätten. Die Journalisten hätten eine Reportage über den Beschuss ukrainischer Einheiten auf Siedlungen im Gebiet Saporoschje vorbereitet. Der Angriff erfolgte mit Splittermunition, die von einer Drohne zielgerichtet abgeworfen wurde, hieß es. Infolgedessen erlitt Boris Maxudow, ein Reporter des Fernsehsenders Rossija-24, Schrapnellwunden. Er wurde sofort in ein Krankenhaus des russischen Verteidigungsministeriums evakuiert. Das Ministerium erklärte zu dem Zeitpunkt, es bestehe keine Lebensgefahr. Heute ist Boris Maxudow an seinen Verletzungen gestorben. Mehr zum Thema – Ukrainische Drohne greift Journalisten an, ein Reporter verletzt

